На улице Каракозова старую остановку заменили на битую

06.09.2021 | 20:27

Повод для радости появился у пассажиров, ожидающих общественный транспорт на улице Каракозова. Но проявлять восторг народ не спешит, присматривается к новому павильону, который на самом деле повидал виды - перемещен из другого района города.

«Откуда-то стащили и привезли, поставили. Вся изрисована. Где-то старье валялось», - отметил пензенец.

Павильон на остановке «ТЭЦ-1» на Каракозова в направлении к центру города прежде был аварийный: оставался ржавый навес после ликвидации торговой точки. Боковых и задней стенок не существовало - продувало конструкцию всеми ветрами.

«Разве это остановка? Смех какой-то! Она не защищает, там прорехи на потолке. Плохая остановка», - высказался мужчина.

Казалось, ткни пальцем ту конструкцию - развалится. На смену привезли новую, из числа пострадавших от рук вандалов. Побита, пробита, расписана, на крыше щели, трещины. Получайте, пассажиры, павильон.

«Ну если от ветра и дождя закрывает - это хорошо», - сообщила женщина.

Главное при подходе к конструкции - не зацепиться ногами, ведь на память о старом объекте остались неудачно срезанные пеньки металлических опор.