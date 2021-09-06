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Из жизни

На улице Каракозова старую остановку заменили на битую

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Повод для радости появился у пассажиров, ожидающих общественный транспорт на улице Каракозова. Но проявлять восторг народ не спешит, присматривается к новому павильону, который на самом деле повидал виды - перемещен из другого района города.

«Откуда-то стащили и привезли, поставили. Вся изрисована. Где-то старье валялось», - отметил пензенец.

Павильон на остановке «ТЭЦ-1» на Каракозова в направлении к центру города прежде был аварийный: оставался ржавый навес после ликвидации торговой точки. Боковых и задней стенок не существовало - продувало конструкцию всеми ветрами.

«Разве это остановка? Смех какой-то! Она не защищает, там прорехи на потолке. Плохая остановка», - высказался мужчина.

Казалось, ткни пальцем ту конструкцию - развалится. На смену привезли новую, из числа пострадавших от рук вандалов. Побита, пробита, расписана, на крыше щели, трещины. Получайте, пассажиры, павильон.

«Ну если от ветра и дождя закрывает - это хорошо», - сообщила женщина.

Главное при подходе к конструкции - не зацепиться ногами, ведь на память о старом объекте остались неудачно срезанные пеньки металлических опор.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

А вы что хотели? Что дали,тому и радуйтесь.может вам ещё там с подогревом остановка нужна. Один обещал остановки с подогревом по всему городу,но что то пошло не так.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Откуда-то стащили и привезли, поставили. Вся изрисована. Где-то старье валялось»
А оформили как новую тыщ за 150)))) Даже слова Матвиенко для местных жуликов не указ... Очередной позор. И даже приближающие выборы по барабану)))

Гость||

Одна битая, как две небитых стоит! Забыли штоль?

Имя: Гость
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