Из жизни

Провал во дворе на Октябрьской угрожает дому разрушением

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Одно из самых красивых зданий областного центра, образец сталинской архитектуры, дом на Октябрьской, 6, - на грани разрушения. Парадный фасад облез, от лепнины - одни остатки, вид со двора еще страшнее. Под дом попадает дождевая и талая вода через дыру у вентиляционной конструкции.

«Когда сбивали сосульки с крыши, здесь установили машину и громадина провалила этот колодец. Здесь был недействующий колодец, а сейчас он размывается водой. Дождей много, вся вода сливается туда», - рассказала жительница дома Любовь Васильевна.

По каким-то потаенным ходам потоки умудряются пробраться под здание. Жильцы это вычислили по запаху: жидкость застаивалась, а еще посторонние сбрасывали мусор в дыру, где все разлагалось.

«Мы с соседом почистили. Все ливневые воды уходят сюда и под дом. Залезали в подвал - там прямо размыто все», - сообщил житель дома Юрий.

«Три года я здесь живу, три года разрушается. Писали в управляющую компанию, в жилинспекцию, даже в прокуратуру писали. Жилинспекция дает предписания, управляющая компания ничего не делает», - пожаловалась жительница дома Татьяна Борисовна.

«Упала туда собака (она у меня старенькая), оборачиваемся - нет собаки, она там! Спускались, доставали. Терпение кончилось: так же может и ребенок туда провалиться, и поди знай, выберется или нет. Там еще куда-то дыра уходит», - отметила Любовь Васильевна.

Заброшенные помещения под строением, разрушенные коммуникации, дыра посреди двора. Здание на Октябрьской, 6, стоит в нескольких шагах от железнодорожного вокзала. Могло бы стать архитектурной жемчужиной, но пока его судьба незавидна.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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