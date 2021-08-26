Жители дома на проспекте Победы забросали двор мусором

Отдельные жильцы проспекта Победы, 17, не умеют выносить мусор, они способны лишь швырять его из окон, чем занимаются постоянно. За домом чего только нет! Даже деревья пострадали - увешаны отходами.
Любовь Анатольевна переселилась в бывшее общежитие год назад. За этот срок она так и не привыкла к пейзажу.
«Каждый вечер слышу: бам, бам - кидаются. Пошла в управляющую компанию. Говорят, убирали весной, то есть ждите следующей весны. Пригоняют трактор и убирают трактором», - отметила женщина.
Любовь Анатольевна надеется, что чем чаще будут освобождать от отходов участок, тем меньше людей станет выбрасывать мусор из окон. Совесть у кого-то из них проснется.
«Это вонь! Хорошо, если бутылки, а ведь кидают все, и испорченные продукты. Даже окно нельзя открыть. Курят и окурки бросают», - сообщила жительница дома.
Женщину поддерживают многие. Но только она одна оказалась способна рассказать о проблеме в доме.
Субботники в нем не приветствуются. Вся надежда на управляющую компанию - может, та не станет ждать весны 2022-го и очистит территорию за зданием в конце лета 2021-го.
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