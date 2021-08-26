Жители дома на проспекте Победы забросали двор мусором

26.08.2021 | 20:37

Отдельные жильцы проспекта Победы, 17, не умеют выносить мусор, они способны лишь швырять его из окон, чем занимаются постоянно. За домом чего только нет! Даже деревья пострадали - увешаны отходами.

Любовь Анатольевна переселилась в бывшее общежитие год назад. За этот срок она так и не привыкла к пейзажу.

«Каждый вечер слышу: бам, бам - кидаются. Пошла в управляющую компанию. Говорят, убирали весной, то есть ждите следующей весны. Пригоняют трактор и убирают трактором», - отметила женщина.

Любовь Анатольевна надеется, что чем чаще будут освобождать от отходов участок, тем меньше людей станет выбрасывать мусор из окон. Совесть у кого-то из них проснется.

«Это вонь! Хорошо, если бутылки, а ведь кидают все, и испорченные продукты. Даже окно нельзя открыть. Курят и окурки бросают», - сообщила жительница дома.

Женщину поддерживают многие. Но только она одна оказалась способна рассказать о проблеме в доме.

Субботники в нем не приветствуются. Вся надежда на управляющую компанию - может, та не станет ждать весны 2022-го и очистит территорию за зданием в конце лета 2021-го.