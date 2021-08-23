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Из жизни

Жители Лопуховки страдают от нехватки воды

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Лопуховка Бессоновского района хоть и находится всего в получасе езды от Пензы - село глухое, говорят местные жители. Централизованный водопровод есть только у единиц, а остальные люди жалуются, что жидкости мало, да и качество ее оставляет желать лучшего.

«Мы вырыли колодец в 2013 году. Вода то хорошая, то плохая. Добром назвать ее хорошей нельзя, потому что осадок остается. Начинаешь кипятить - там налет, он ничем не отмывается», - рассказала Елена Борисовна.

Ее соседка наглядно продемонстрировала качество жидкости, которую жители улицы Нагорной используют не только для полива, но и для питья и приготовления пищи.

«Вот такая грязь у нас течет из колодцев. Не то, что пить, даже поливать страшно - черная и один песок», - сообщила Валентина.

Даже такую жидкость набрать в нужном объеме невозможно, говорит женщина.

«Сейчас все закончилось, ее там нет. Колодцы практически пустые. Несколько ведер наберем, и насос отключается, потому что вода заканчивается. Там практически ее нет. У нас опущено 12 колец - и воды нет», - сообщила Валентина.

В чем дело, местные жители могут только предполагать.

«Сначала была, а сейчас, наверно, засуха, у всех вода начала пропадать. Бурили скважину на два дома, хотели у нас пробурить и напротив у лесничества. И вот там пробурили, оказалось, скважина такой глубины, что деньги все туда вбухали, и мы опять остались без воды. Там вода идет отлично, там пользуются два дома», - пояснила Наталья Александровна.

А на Нагорной люди до сих пор качают жидкость из личных колодцев, которые в этом году опустели.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Жители Лопуховки страдают от нехватки воды , а остальные жители области от отсутствия информации о кандидатах в депутаты на предстоящих выборах. О сладких обещаниях кандидатов. Хотелось бы посмотреть в их честные глазки.

Гость||

21 век ... 600 км от москвы ... ни воды, ни газу, ни дорог ... один рекламные обещания о великолепной жизни, а кругом разруха, воровство, кумовство откаты,распилы, беззаконие и тотальная нищета ....

Гость||

Одна фотография красного моста чего стоит над этой сточной заросшей канавой.

Гость||

Гость писал(a):

21 век ... 600 км от москвы ... ни воды, ни газу, ни дорог ..
Вы дурачок?

Имя: Гость
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