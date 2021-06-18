Из жизни

Мертвые деревья на Колхозной угрожают коммуникациям

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Тополь подломился у самого корня и рухнул. Еще бы чуть левее - и подмял бы под себя ограду и надземную ветку коммуникаций. Его падения жители Колхозной ожидали, поскольку ствол сильно пострадал от чьей-то шалости и уже не был устойчивым.

«Дерево сгорело и плохо стояло. На машине там ездить было нельзя, сосед свою убрал», - рассказал местный житель.

Люди здесь знают, что проще самим справиться, чем ждать. Опиловка случается редко - это городская окраина. В последний раз деревья вырубали пару лет назад, во время коммунального ЧП.

«Канализация, что ли, за домом провалилась... там тополя стояли еще выше этого - почти как пятиэтажный дом. Их убрали, потому что земля осела и они наклонились», - пояснил пенсионер.

Гигантский тополь в тот момент уже был сожжен у корня, по обеим сторонам его стояли высохшие деревья, но не в зоне ЧП - поэтому их и не тронули. Великан-красавец дотянул до лета 2021-го и свалился.

Его мертвые соседи держатся на честном слове. Траекторию их падения предугадать сложно, могут свалиться на дорогу и при этом раздавить коммуникации.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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