Пензенец предупредил любителей мусорить объявлением на дереве

13.06.2021 | 17:45

Как классик Александр Сергеевич Пушкин, глаголом жечь сердца людей пытается неизвестный активист с улицы Циолковского.

За домом № 35 размещена новая детская площадка. На древе том, кстати вполне себе сказочном по внешнему виду, не златая цепь, а объявление. В нем автор жжет глаголом, призывает людей к порядку. Он конечно, осознает, что не всякий внемлет его речи, и нагоняет страха на чтецов словами и изображением.

Создатель рукописного сообщения наверняка помнит историю появления площадки.

Осенью 2020 года там был пустырь. По просьбе населения соседних домов по программе по исполнению наказов избирателей установили качели, горку. Тому воспротивились жильцы дома № 35 на Циолковского: шума не хотели.

Но подавляющее большинство было за, и несколько элементов радуют детей с сентября 2020-го. С площадкой не поступили как с множеством ей подобных: установили, а смотрящих за ней не закрепили.

«Она останется на балансе УЖКХ. Она на гарантии 5 лет. Гарантийные обязательства несет подрядная организация, которая установила», - пояснил Александр Юлин, занимавший тогда пост начальника УЖКХ Пензы.

Управление жилищно-коммунального хозяйства подыскало ответственных следить за сохранностью и порядком. Трава на площадке скошена, довольно чисто. Видимо, так бывает не всегда, если активист написал объявление, в котором пытается жечь глаголом сердца людей. Мусора во время съемок оказалось очень мало. Но то был еще не вечер…