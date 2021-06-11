Из жизни

Старый ясень на Коммунистической давно требует опиловки

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Ясень, украшающий аллею, решил покинуть ряды. Дерево растет на Коммунистической, за домом № 11, как часть зеленой зоны вдоль тротуара. Одна из веток гибкого растения склонилась почти до земли.

«Деревья, можно сказать, уже падают - и на людей, и на машины. Ветер или какое-то ненастье - и все!» - предрекла горожанка.

Жительница дома на Коммунистической давно заметила недуг у старого ясеня.

«Видимо, еще ливни усугубили. Видно, как обломилось там», - предположила она.

Специалисты МУП «Зеленое хозяйство», приехав на место, осмотрели ясень, запланировали опиловку. Понадобится вышка. Срезать подсыхающую ветку намерены до конца недели.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Не простая горожанка.спецы сразу приехали))))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ясень, украшающий аллею, решил покинуть ряды.
Ясен пень.

Имя: Гость
Комментарий:

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