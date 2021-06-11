Старый ясень на Коммунистической давно требует опиловки

11.06.2021 | 20:30

Ясень, украшающий аллею, решил покинуть ряды. Дерево растет на Коммунистической, за домом № 11, как часть зеленой зоны вдоль тротуара. Одна из веток гибкого растения склонилась почти до земли.

«Деревья, можно сказать, уже падают - и на людей, и на машины. Ветер или какое-то ненастье - и все!» - предрекла горожанка.

Жительница дома на Коммунистической давно заметила недуг у старого ясеня.

«Видимо, еще ливни усугубили. Видно, как обломилось там», - предположила она.

Специалисты МУП «Зеленое хозяйство», приехав на место, осмотрели ясень, запланировали опиловку. Понадобится вышка. Срезать подсыхающую ветку намерены до конца недели.