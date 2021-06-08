В подвале дома на Медицинской с декабря протекает канализация

08.06.2021 | 20:00

Жители дома на Медицинской, 6а, очень хотели бы видеть специалистов управляющей компании. В подвале полгода протекают канализационные трубы.

«Слышали, как вода идет? Я боюсь, дом рухнет! С одной стороны трещины - рука влезает, фундамент полностью разрушается», - рассказала женщина.

В глубине подвала натекло очень много - возможно, по пояс. На песок рядом с лестницей даже ступить страшно: он как зыбучий. Небрежно брошены трубы, то есть текущий ремонт предполагается, но вопрос, когда, ведь с момента появления пластиковых элементов прошло месяца два.

«У нас кошки крыс ловят и вытаскивают. Уже сил нет никаких, устали, ну с декабря же! У нас ведь не подвал, а полуподвал - метр с чем-то. Пол приподнимается, это не дело!» - заявили жители дома.

В управляющей компании пояснили: частично уже смогли заменить канализационные трубы, планируют до конца недели обновить водопроводные.

Активисты намеревались завести спецсчет, чтобы побыстрее провести капитальный ремонт всех сетей, но не могут собрать пакет документов из-за потери техпаспорта, а восстановление его - дело небыстрое. В УК также сообщили, что заявку в соответствующую организацию подали, приходится ждать.