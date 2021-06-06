Владельцам зданий на ул. Московской дали время на адаптацию

06.06.2021 | 18:40

Дом № 32 на Московской имеет славную историю. Его в средине XIX века после страшнейшего пожара на главной улице города построил Генрих Кюссинг. Он имел выгоду, сдавая помещения в аренду.

Хозяева менялись, в начале XX века владельцем стал Виктор Умнов, известный благотворитель тех лет.

Ныне в числе старожилов - подростковый клуб «Импульс», он базируется в доме с 1981-го, также помещение занимают взрослые радиоспортсмены. Остальные части здания в других руках.

Одна из нижних половин в стадии ремонта. Мастера рассказали, что они не просто наводят красоту, а еще и укрепляют строение.

«Чтобы второй этаж не провалился на первый», - пояснил специалист.

Обсуждая реконструкцию центральной улицы города, в мэрии думали о том, как выглядят здания. Поскольку у каждого из них есть владелец, а то и не один, и не всякий в данный момент способен вложить средства в реставрацию по единому стандарту, власти решили обойтись другим вариантом. С собственниками вели переговоры.

«Ремонт самих домов и арок не предусматривали. Где мы считаем, что необходимо привести фасады в единую стилистику, вывески рекламные в единую стилистику, у бизнеса будет переходный период. Чтобы было время адаптироваться, приспособиться к тем изменениям, которые будем просить провести», - отметил мэр Андрей Лузгин.

Что из этого получится, пензенцы увидят нескоро, реконструкция местного Арбата трудоемкая.

Некоторые предприниматели уже смогли обновить фасады, укрепить здания, кто-то в процессе.

Главное, чтобы Московская не потеряла своей изюминки. Это старинная улица с не таким уж большим количеством строений позапрошлого столетия.