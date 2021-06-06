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Из жизни

Владельцам зданий на ул. Московской дали время на адаптацию

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Дом № 32 на Московской имеет славную историю. Его в средине XIX века после страшнейшего пожара на главной улице города построил Генрих Кюссинг. Он имел выгоду, сдавая помещения в аренду.

Хозяева менялись, в начале XX века владельцем стал Виктор Умнов, известный благотворитель тех лет.

Ныне в числе старожилов - подростковый клуб «Импульс», он базируется в доме с 1981-го, также помещение занимают взрослые радиоспортсмены. Остальные части здания в других руках.

Одна из нижних половин в стадии ремонта. Мастера рассказали, что они не просто наводят красоту, а еще и укрепляют строение.

«Чтобы второй этаж не провалился на первый», - пояснил специалист.

Обсуждая реконструкцию центральной улицы города, в мэрии думали о том, как выглядят здания. Поскольку у каждого из них есть владелец, а то и не один, и не всякий в данный момент способен вложить средства в реставрацию по единому стандарту, власти решили обойтись другим вариантом. С собственниками вели переговоры.

«Ремонт самих домов и арок не предусматривали. Где мы считаем, что необходимо привести фасады в единую стилистику, вывески рекламные в единую стилистику, у бизнеса будет переходный период. Чтобы было время адаптироваться, приспособиться к тем изменениям, которые будем просить провести», - отметил мэр Андрей Лузгин.

Что из этого получится, пензенцы увидят нескоро, реконструкция местного Арбата трудоемкая.

Некоторые предприниматели уже смогли обновить фасады, укрепить здания, кто-то в процессе.

Главное, чтобы Московская не потеряла своей изюминки. Это старинная улица с не таким уж большим количеством строений позапрошлого столетия.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Самая дорогая улица в Пензе Московская не в уважении , а по обдираловке. Цены на Московской всегда были гораздо дороже. Конечно как бабло собирать на кормушке это в норме. А как долги отдавать так не Я . Ваня это поощрял, потому сам кормился. Поэтому где налоговики которые столько лет все это поощряли?

Гость||

Верните здание Орленка кукольному театру!

Гость||

Гость писал(a):

Цены на Московской всегда были гораздо дороже. Конечно как бабло собирать на кормушке это в норме.
Что за чушня? На Московской многие здание это объекты культурного наследия, любой ремонт по проекту и все работы по реставрационным расценкам. Если хочешь дёшево на Московской есть, её надо снести.

Гость||

Почему всегда в единой стилистеке??

Гость||

Чушня это кто там кормится и лапшу ваньке вешал.

Гость||

Гость писал(a):

Верните здание Орленка кукольному театру!
Долбанись с разбегу о косяк двери. От того старого Орленка один фасад и остался. Нечего там возвращать.

Гость||

На адаптацию. Далее бомбить будут?

Гость||

Гость писал(a):

Цены на Московской всегда были гораздо дороже
Вы цены покупаете? Это товар может быть дороже, а цены - выше.

Гость||

Дом №88 на ул. Московской тоже имеет хорошую историю, но находится в плачевном состояние, а это самое сердце города, напротив драм театра. Управляющая компания ЖЭМУП 7 НИЧЕГО не делает по обслуживанию дома, фасад разрушается, вода топит, рядом с фундаментом огромный провал, но никому ничего не надо. Власть безмолвствует?!

Гость||

госрозыск ещё доберётся до кукольного театра эх и полетят головы

Имя: Гость
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