В зарослях на Ульяновской собираются любители спиртного

04.06.2021 | 21:01

Самые настоящие дебри разрослись между домами № 48а и 50 на Ульяновской. Непролазную, казалось бы, чащу любят покорять несовершеннолетние обитатели многоэтажек.

«Дети играют, а эти деревья поваленные могут упасть на ребенка. Раньше следили, их убирали, кустарники убирали, поросль. Сейчас - никто», - рассказала местная жительница Инна Владимировна.

20 деревьев вывернул с корнем и переломил шквалистый ветер в ночь на 12 апреля 2020 года. И без того запущенный участок между зданиями стал еще страшнее. За минувшие 13 месяцев изменения - лишь в худшую сторону.

«У меня здесь внук иногда ходит гулять, ему интересно в этих дебрях. Но тут опасная ситуация для подростков, потому что и пьяные могут собираться, и девчонок ловили, и били по дороге возвращавшихся людей. Здесь вообще идеальное для этого место, заросли», - отметила местная жительница Зоя Владимировна.

Окраина Пензы - участок, который нельзя использовать под строительство, как дорогу, но он мог бы стать площадкой для детских игр. Пока же там забавляются по-взрослому.