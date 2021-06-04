Из жизни

В зарослях на Ульяновской собираются любители спиртного

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Самые настоящие дебри разрослись между домами № 48а и 50 на Ульяновской. Непролазную, казалось бы, чащу любят покорять несовершеннолетние обитатели многоэтажек.

«Дети играют, а эти деревья поваленные могут упасть на ребенка. Раньше следили, их убирали, кустарники убирали, поросль. Сейчас - никто», - рассказала местная жительница Инна Владимировна.

20 деревьев вывернул с корнем и переломил шквалистый ветер в ночь на 12 апреля 2020 года. И без того запущенный участок между зданиями стал еще страшнее. За минувшие 13 месяцев изменения - лишь в худшую сторону.

«У меня здесь внук иногда ходит гулять, ему интересно в этих дебрях. Но тут опасная ситуация для подростков, потому что и пьяные могут собираться, и девчонок ловили, и били по дороге возвращавшихся людей. Здесь вообще идеальное для этого место, заросли», - отметила местная жительница Зоя Владимировна.

Окраина Пензы - участок, который нельзя использовать под строительство, как дорогу, но он мог бы стать площадкой для детских игр. Пока же там забавляются по-взрослому.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Там лысый орудует.

Гость||

Да,мы такие,алкаголики с ульяновской

Гость||

Алкаши - они же добрые, не трогают никого, сидят тихонько или лежат

Гость||

Замечательная местность.Зеленый островок практически в центре самого лучшего города самой великой страны.

Гость||

В Ахунах любители спиртного собираются на скамейках среди сосен у ТЦ "Ахуны". Участкового полицейского жители микрорайона не видят второй год. За что он зарплату получает?

Имя: Гость
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