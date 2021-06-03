Из жизни

У трассы в Арбекове незаконно спилили здоровые березы

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Граждане, не пожелавшие представиться, вырубили около 20 деревьев на Ульяновской, рядом с трассой, за домами № 56 и 50а. Разрешения не показали, что вызвало волну возмущения. Население бдительно относится к лесополосе у многоэтажек.

«Деревья защищают нас от пыли. У нас здесь нет шумоуловительных ограждений, которые есть на всех порядочных дорогах. Эстетика нарушается. Здесь будет один асфальт», - пожаловалась местная жительница Зоя Владимировна.

«Спилили здоровые деревья. Мы видели разрешение на опиловку аварийных деревьев около дома на Ульяновской, 50а», - сообщила местная жительница Ольга Ивановна.

Собственники зданий или инициаторы работ, идущих вразрез с интересами местного населения, редко когда готовы к общению. И в этот раз они не вышли на контакт, поскольку налицо нарушение.

Как журналистам «Службы 11» рассказали в администрации города, никто не выдавал порубочный билет. Деревья росли на муниципальной земле.

Бывший инженер по охране труда заметил еще одно нарушение, когда внимательно осмотрел технику, которая приезжала на вырубку и на погрузку.

«Эти краны не прошли техническое освидетельствование в Ростехнадзоре, и к работе, к особо опасным работам допускаться не должны. Это запрещено правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов», - заявил Виктор Владимирович.

Это - претензия в адрес владельцев техники. Мужчина переписал все данные и намерен жаловаться.

Что касается погубленных деревьев, управление ЖКХ составило заявление в полицию, виновника оштрафуют. Если это частное лицо, то речь идет о тысячах рублей, если должностное - о десятках тысяч, а если юридическое - о сотнях.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Да ладно, прям найдут и оштрафуют?

Гость||

Ну спилили и фиг бы с ними! Вы лучшебы возмущались повышением цен на жилье, платные парковки, субботники и прочее что гор администрация в нахаляву хочет!

Гость||

Почему полицию на место не вызвали в процессе спила деревьев? Им бы документы быстренько показали...

Гость||

Гость писал(a):

Почему полицию на место не вызвали в процессе спила деревьев? Им бы документы быстренько показали...
Да кому это г.... нужно? Береза это вред для человека повесне, молодцы! Еще тополя все пусть по корень!

Гость||

И липу!

Гость||

Когда это закончится? Все город скоро вырубят.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

У трассы в Арбекове незаконно спилили здоровые березы
"в Арбеково"

Гость||

Гость писал(a):

"в Арбеково"
Во дармоед филолог праснулся! Не стыдно что такокой провефесией занимаешься, еще не бось деньги получаешь?

Гость||

Гость писал(a):

Ну спилили и фиг бы с ними!
Ты варвар и любишь унитожать здоровые деревья?

Гость писал(a):

Вы лучшебы возмущались повышением цен на жилье, платные парковки, субботники и прочее что гор администрация в нахаляву хочет!
На субботники и всякие санитарные пятницы я не хожу. Жилье у меня есть и не одно. Платные парковки я одобряю.

Гость||

Гость писал(a):

Ты варвар и любишь унитожать здоровые деревья?
Гретта Тумберг, иди в школу девочка окончи!

Гость||

Гость писал(a):

Почему полицию на место не вызвали в процессе спила деревьев? Им бы документы быстренько показали...
Потому что тупые.

Гость||

Гость писал(a):

На субботники и всякие санитарные пятницы я не хожу. Жилье у меня есть и не одно. Платные парковки я одобряю.
Не сомневаюсь, на развязках теплотрасс

Гость||

Гость писал(a):

Да кому это г.... нужно? Береза это вред для человека повесне, молодцы!
Ты там совсем дегенерат?

Гость писал(a):

Еще тополя все пусть по корень!
Или может пустить под корень твой тырнет дабы не нёс в массы свою ахинею.

Гость||

Гость писал(a):

Или может пустить под корень твой тырнет дабы не нёс в массы свою ахинею.
Да! Люди из-за этого страдают! Достала со своей экологией! Гретта иди уроки учи!

Гость||

Гость писал(a):

Да кому это г.... нужно? Береза это вред для человека повесне, молодцы!Ты там совсем дегенерат?
Да никто даж не заметит!

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Имя: Гость
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