У трассы в Арбекове незаконно спилили здоровые березы

03.06.2021 | 19:07

Граждане, не пожелавшие представиться, вырубили около 20 деревьев на Ульяновской, рядом с трассой, за домами № 56 и 50а. Разрешения не показали, что вызвало волну возмущения. Население бдительно относится к лесополосе у многоэтажек.

«Деревья защищают нас от пыли. У нас здесь нет шумоуловительных ограждений, которые есть на всех порядочных дорогах. Эстетика нарушается. Здесь будет один асфальт», - пожаловалась местная жительница Зоя Владимировна.

«Спилили здоровые деревья. Мы видели разрешение на опиловку аварийных деревьев около дома на Ульяновской, 50а», - сообщила местная жительница Ольга Ивановна.

Собственники зданий или инициаторы работ, идущих вразрез с интересами местного населения, редко когда готовы к общению. И в этот раз они не вышли на контакт, поскольку налицо нарушение.

Как журналистам «Службы 11» рассказали в администрации города, никто не выдавал порубочный билет. Деревья росли на муниципальной земле.

Бывший инженер по охране труда заметил еще одно нарушение, когда внимательно осмотрел технику, которая приезжала на вырубку и на погрузку.

«Эти краны не прошли техническое освидетельствование в Ростехнадзоре, и к работе, к особо опасным работам допускаться не должны. Это запрещено правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов», - заявил Виктор Владимирович.

Это - претензия в адрес владельцев техники. Мужчина переписал все данные и намерен жаловаться.

Что касается погубленных деревьев, управление ЖКХ составило заявление в полицию, виновника оштрафуют. Если это частное лицо, то речь идет о тысячах рублей, если должностное - о десятках тысяч, а если юридическое - о сотнях.