Напротив магазина «Океан» в Арбекове исчез остановочный павильон

О том, что когда-то на проспекте Победы находилась остановка, говорят только отверстия в асфальте. Павильон увезли довольно давно, а альтернативу не предложили, говорят ожидающие общественного транспорта напротив магазина «Океан».
«Солнцепек, а дождик начнется - тоже плохо все будет», - отметила горожанка.
«Недели две. Очень неудобно, даже от солнышка некуда деться. Хорошо, если бы остановка была. Есть места, где остановки вообще пустые, можно было бы сюда перенести», - сообщила пассажирка.
«Солнышко, а у нас - возраст, головные боли», - пожаловалась пенсионерка.
Спросили журналисты «Службы 11» и о том, как пензенцы относятся к стеклянным остановкам нового образца. Одна такая стоит напротив, на четной стороне проспекта Победы. И прежде люди в основном отзывались о них с негативом, и теперь тенденция осталась.
«Не нравятся. Ни от жары не спрячешься, ни от холода», - возмутилась пензячка.
«Неудобные, под ними спрятаться нельзя, потому что они продуваются», - пояснила женщина.
Тем не менее почему-то чиновники по-прежнему останавливают свой выбор на таких павильонах. Вероятно, и напротив «Океана» появится подобный.
У нас остановки меняют чаще чем бордюры. Ни чиновники, ни их родственники на остановках не ждут, поэтому им глубоко наплевать на удобство жителей. Главное, что откаты идут