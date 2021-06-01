Из жизни

Напротив магазина «Океан» в Арбекове исчез остановочный павильон

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О том, что когда-то на проспекте Победы находилась остановка, говорят только отверстия в асфальте. Павильон увезли довольно давно, а альтернативу не предложили, говорят ожидающие общественного транспорта напротив магазина «Океан».

«Солнцепек, а дождик начнется - тоже плохо все будет», - отметила горожанка.

«Недели две. Очень неудобно, даже от солнышка некуда деться. Хорошо, если бы остановка была. Есть места, где остановки вообще пустые, можно было бы сюда перенести», - сообщила пассажирка.

«Солнышко, а у нас - возраст, головные боли», - пожаловалась пенсионерка.

Спросили журналисты «Службы 11» и о том, как пензенцы относятся к стеклянным остановкам нового образца. Одна такая стоит напротив, на четной стороне проспекта Победы. И прежде люди в основном отзывались о них с негативом, и теперь тенденция осталась.

«Не нравятся. Ни от жары не спрячешься, ни от холода», - возмутилась пензячка.

«Неудобные, под ними спрятаться нельзя, потому что они продуваются», - пояснила женщина.

Тем не менее почему-то чиновники по-прежнему останавливают свой выбор на таких павильонах. Вероятно, и напротив «Океана» появится подобный.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

У нас остановки меняют чаще чем бордюры. Ни чиновники, ни их родственники на остановках не ждут, поэтому им глубоко наплевать на удобство жителей. Главное, что откаты идут

Гость||

ЗОЛОТОЕ ДНО

Гость||

Меняют все: остановки, бордюры, деревья...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Напротив магазина «Океан» в АрбековЕ исчез остановочный павильон
Родился и живу в Пензе 60 лет. Магазин «Океан» всегда был в АрбековО.

Имя: Гость
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