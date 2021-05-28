В Пензе любители выпить раскидали бутылки на детской площадке

28.05.2021 | 20:28

Площадка принадлежит детям короткое время в течение суток. Взрослые решили, что уголок обустроили специально для них. Примоститься на скамейке или на бортике песочницы с чекушкой и закуской удобнее, чем на корточках в кустах.

«Тут сидят и бомжи, и какие-то жители, которые ведут нетрезвый образ жизни. Там же не детское питание или соки лежат, а бутылки от спиртного, пива. Они сидят друг напротив друга, пьют, нецензурная брань, естественно. Вечером тут вообще такой шум, что люди вызывают полицию», - рассказала местная жительница Надежда Федоровна.

Здесь был пустырь со свалкой, на котором планировалась автостоянка. Жители домов № 21 и 23 долго просили депутата, тот в 2019-м помог обустроить площадку по программе по наказам избирателей.

Целый год население радовалось. Но выпивающие и допоздна гуляющие граждане решили, что им этот уголок нужнее.

«Люди у нас неопрятные. Дети же здесь у нас играют! С ребятишками маленькими людям выйти некуда. Посидели - будьте добры, уберите за собой. Это же нетрудно - принести мешок и убрать за собой мусор», - отметила местная жительница Светлана Николаевна.

Но обычно все происходит наоборот. Например, пожилой мужчина решил вытащить из корзины что-то ему нужное и во время поисков все расшвырял в разные стороны.

В 2020 году жители дома № 21 обращались к администрации района с просьбой взять под контроль площадку - она на муниципальной земле, ее убирают, но редко. В 2021-м такие же пожелания высказывают и в доме № 23.