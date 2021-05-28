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Из жизни

В Пензе любители выпить раскидали бутылки на детской площадке

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Площадка принадлежит детям короткое время в течение суток. Взрослые решили, что уголок обустроили специально для них. Примоститься на скамейке или на бортике песочницы с чекушкой и закуской удобнее, чем на корточках в кустах.

«Тут сидят и бомжи, и какие-то жители, которые ведут нетрезвый образ жизни. Там же не детское питание или соки лежат, а бутылки от спиртного, пива. Они сидят друг напротив друга, пьют, нецензурная брань, естественно. Вечером тут вообще такой шум, что люди вызывают полицию», - рассказала местная жительница Надежда Федоровна.

Здесь был пустырь со свалкой, на котором планировалась автостоянка. Жители домов № 21 и 23 долго просили депутата, тот в 2019-м помог обустроить площадку по программе по наказам избирателей.

Целый год население радовалось. Но выпивающие и допоздна гуляющие граждане решили, что им этот уголок нужнее.

«Люди у нас неопрятные. Дети же здесь у нас играют! С ребятишками маленькими людям выйти некуда. Посидели - будьте добры, уберите за собой. Это же нетрудно - принести мешок и убрать за собой мусор», - отметила местная жительница Светлана Николаевна.

Но обычно все происходит наоборот. Например, пожилой мужчина решил вытащить из корзины что-то ему нужное и во время поисков все расшвырял в разные стороны.

В 2020 году жители дома № 21 обращались к администрации района с просьбой взять под контроль площадку - она на муниципальной земле, ее убирают, но редко. В 2021-м такие же пожелания высказывают и в доме № 23.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Если земля муниципальная, то пусть администрация пусть и убирает, если не может навести порядок. А еще есть участковые . росгвардия,и все получают премии и не хилую зарплату и премии.

Гость||

Ага как же) в росгвардию шли не для того, чтобы работать, их тяжее дубинки резиновой не заставишь ничего поднят.

Гость||

У улицы название есть, на которой стоят эти дома?

Гость||

Улица какая?

Гость||

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева, так написано выше.

Гость||

Пьянь эта во дворах задолбала орать. Никакая пандемия не пугает, что там маски и вакцина, вот народное средство на все века. А вообще надо комендантский час вводить и городскую программу об охране детских сооружений запускать. А полиции - рейды проводить регулярно по злачным местам по сигналам жителей.

Гость||

КАКОЙ РАЙЕН??))))

Гость||

Проспект Строителей. Вотчина неГеттовщика.

Гость||

Программа "комфортная городская среда для детей" в действии.

Имя: Гость
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