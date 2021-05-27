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Из жизни

Активистка не может добиться опиловки деревьев на улице Леонова

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Татьяна Хусейновна получила письмо из управления ЖКХ, где его начальник Александр Юлин подробно перечислил деревья, которые подлежат опиловке по просьбе жителей.

«В феврале приходил от «Зеленхоза» молодой человек, все сфотографировал. Сказали, позвонят», - сообщила Татьяна Хусейновна.

В районе дома № 30 на Леонова растут липа с сухими ветвями, тополь, который надо срубить, высохший вяз, ветла - ее тоже желательно извести под корень. Список большой.

Старшую по трехэтажке обнадежили, что исполнитель - МУП «Зеленое хозяйство» - получил задание. Надо лишь дождаться результата.

Первый квартал года миновал, Татьяна Хусейновна забеспокоилась. Принялась звонить и в управление ЖКХ, и в «Зеленхоз». На настойчивость женщины чиновники отреагировали письмом о переносе сроков на второй квартал.

«Конец мая - никого нет. В июне - соковыделение, и я знаю, что в это время деревья не кронируются. Когда выполнят эти работы, я не знаю, и выполнят ли вообще», - отметила Татьяна Хусейновна.

На эту мысль старшую по дому наталкивает последняя строчка в официальном документе. Чиновники грозятся предоставить до 9 июля дополнительную информацию - может быть, снова о переносе сроков.

Деревья, на которые жалуются жильцы дома на Леонова, 30, растут на муниципальной земле.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Активистка либо рептилоид , либо просто желает что бы народ дох от онкологии и пыли.

Гость||

Мозгов совсем у людей нет,сначала природу губят,а потом сами страдают!Деревья ей помешали,заняться больше нечем!

Имя: Гость
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