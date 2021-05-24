Рядом с детской площадкой на улице Луначарского разлились нечистоты

24.05.2021 | 21:01

Детская площадка перед домом № 32 на Луначарского существует благодаря активным родителям. Они ее огородили, установили скамейки, сеткой отделили игровую зону от спортивной, привозят песок, убирают.

Папы и мамы на днях добавили яркости отдельным элементам площадки.

«Двое человек из нашего подъезда красили, и из того дома тоже мужчина красил», - рассказала местная жительница Александра.

Родители многое сделали для существования детского уголка во дворе, но есть то, с чем они справиться не в силах. Это регулярно вытекающие из канализационного колодца массы.

«Очень обидно. И это у нас бесконечно, и зимой и летом. Мы звоним - к нам приезжают и опять уезжают», - отметила женщина.

В очередной раз сети засорились не просто так. Не сами собой попадают в них разные бытовые предметы. Жители их спускают в унитазы. И опять же горожане раскидывают объедки и бутылки по детской площадке.

«Везде бросают, везде мусор кругом, куда ни сунься. Свиньи люди наши», - выдал оценку местный житель.

Родители огородили площадку сигнальной лентой, чтобы малыши не испачкались свежей краской и не попали ненароком в канализационный ручей.

Взрослые запретом пренебрегли. Их даже запах сточных вод не отпугнул - оставили после ночной попойки бутылки.