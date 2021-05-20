Из жизни

На остановке на улице Стасова начал проваливаться асфальт

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Асфальтовая заплатка на остановочной площадке на улице Стасова покрылась сомнительными неровностями, вмятинами, трещинами. Павильон накренился, поскольку ножка рядом с продавленным местом глубоко провалилась. Остальные установлены на металлические опоры и пока держатся ровно.

«Конечно, нормально. Это везде так», - заявил горожанин.

Два остановочных павильона находятся у больницы имени Г. А. Захарьина. Один в зону провала не попал, но соседнему не повезло. Неровность, скорее всего, связана с колодцем, ведь не случайно рядом с ним появилась асфальтовая заплатка. Только уложили ее некачественно, раз образовались вмятины и пошли трещины.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Вся АрбековА ваша проваливается.

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