На остановке на улице Стасова начал проваливаться асфальт

20.05.2021 | 20:52

Асфальтовая заплатка на остановочной площадке на улице Стасова покрылась сомнительными неровностями, вмятинами, трещинами. Павильон накренился, поскольку ножка рядом с продавленным местом глубоко провалилась. Остальные установлены на металлические опоры и пока держатся ровно.

«Конечно, нормально. Это везде так», - заявил горожанин.

Два остановочных павильона находятся у больницы имени Г. А. Захарьина. Один в зону провала не попал, но соседнему не повезло. Неровность, скорее всего, связана с колодцем, ведь не случайно рядом с ним появилась асфальтовая заплатка. Только уложили ее некачественно, раз образовались вмятины и пошли трещины.