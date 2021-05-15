Трубы на Набережной Реки Мойки перестали быть бесхозными

15.05.2021 | 19:30

Жители домов на Набережной Реки Мойки обеспокоены длительным отсутствием горячей воды, порождающим многочисленные бытовые проблемы.

«Мы не можем ни помыть посуду, ни вымыться. Здесь живут и дети, и старенькая женщина - пенсионерка 80 лет», - сообщила в «Службу 11» пензячка.

В аварийной службе все обещают включить очень скоро, но точные сроки не указывают.

Проблема отсутствия горячей воды напрямую связана с раскопками. У дома № 41в на Набережной Реки Мойки меняют участок изношенной трубы - метров 40. Событие само по себе значимое, если вспомнить одно происшествие.

В 2017 году несколько машин пострадало, когда из сетей вырвался поток. Выбился фонтан высотой с многоэтажку, град камней и кусков асфальта обрушился на припаркованные автомобили.

«Лилось рядом с капотом. Сказали, хана моей машине. Я думал, она провалится, потому что здесь асфальт не в первый раз уходит вниз», - рассказывал пострадавший.

Поскольку владельцы разбитых авто хотели получить компенсацию, то начали выяснять, чьи сети. Владелец не нашелся. Не так давно муниципалитет их забрал в свое хозяйство и передал на обслуживание ресурсоснабжающей компании.

Рабочие приступили к замене участка трубы, на котором произошла та самая авария. Закончить работы должны к концу недели, и горячая вода снова появится в домах на Набережной Реки Мойки.