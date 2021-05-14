У остановки «Улица Ворошилова» постоянно скапливается вода

14.05.2021 | 21:04

Добраться до остановки «Улица Ворошилова» можно или по узкой сухой части тротуара, или по газону. На уложенном несколько лет назад асфальте стоит лужа после каждого дождя. Местные жители говорят, что рабочие не учли необходимый уклон. Кроме того, после ремонта дороги появились высокие бордюры, которые усиливают скопление воды.

«Стекает и не утекает. Не в халатности дело. Бордюр высокий, а вода не сходит, она же сама не поднимется, ее нужно поднимать как-то», - отметила прохожая Татьяна Викторовна.

В итоге пешеходам нужно выбирать альтернативные пути. По этой причине газон вытоптан.

«С переломом ноги сейчас вот так пойду», - пожаловалась горожанка.

Остается ждать нового ремонта тротуара, питая надежду, что его проведут более обдуманно.