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Из жизни

Пензенцы радуются распустившимся ландышам

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Ландыши расцвели впервые на клумбе Валентины Григорьевны. Она посадила их у дома на Герцена два года назад - соседка поделилась дачными.

Пенсионерка берегла майские цветы, они оценили заботу.

«Дача в лесу. Они ползучие, переползли. Было всего пять штук, а теперь - целая куча», - рассказала Валентина Григорьевна.

Обычно представители семейства спаржевых заполняют опушки, поляны, в городе - на клумбах, в тенистых местах - тоже встречаются. Валентина Григорьевна видела не раз, и ей тоже хотелось любоваться нежными белыми колокольчиками, запах которых ни с чем не спутаешь.

Однако не каждому дано ощутить их аромат. Специфика времени: многие перенесли коронавирус и потеряли обоняние.

«Они мне очень нравятся, и запах у них прекрасный. Первые весенние цветы», «Всегда цветам радуешься. Особенно первым, весной. Ландыши - одни из первых», - поделились мнением пензенцы.

В лесу ландыши заметнее. На клумбах их затмевают тюльпаны, гиацинты, нарциссы. Но все равно у нежной приметы мая есть свои поклонники. Неслучайно о цветах написали песню. Она стала популярной в Советском Союзе, потом ее исполняли на разных языках.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Где написали эту песню?

Гость||

Неужели Матрёна Смирнова?)))(

Имя: Гость
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