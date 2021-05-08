Жители 3-го Фестивального проезда поневоле загрязняют реку

08.05.2021 | 17:00

Старая Сура неспешно несет свои воды. Многое повидала река, многое приняла - в том числе и нечистоты. Регулярно их поставляют жители 3-го Фестивального проезда. Не во всех квартирах здесь оборудованы туалеты, а специально построенный во дворе закрыт.

«Безобразие! МУП не работает, ничего. Выношу к речке. А что делать? Все время в нее и шло», - рассказала местная жительница Светлана Михайловна.

То есть уборную, пока она действовала, даже не очищали. Потом зачем-то закрыли. Из четырех кабинок три заперты.

«Одну я открыл. Забивают все время», - пояснил мужчина.

Лишила народ уборной активистка, как рассказала испытывающая неудобства пенсионерка.

«Ей провели, сделали там, у нее отдельно. У них в доме есть, но у нас - не у каждого! Куда хочешь девайся», - возмутилась Клавдия Сергеевна.

Дама, которая самостоятельно решает, пользоваться людям уличной уборной или нет, пояснила: здание в аварийном состоянии, того гляди рухнет и погребет под обломками пришедших по нужде. К тому же часто туда заходят люди посторонние, все пачкают, а управляющая компания туалеты не моет, из-за чего в 3-м Фестивальном проезде жутко пахнет.

А Старая Сура, вынужденная принимать нечистоты, все стерпит, унося грязь течением куда подальше.