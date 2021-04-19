В подъезде дома на Луначарского лет 15 нет батарей

19.04.2021 | 20:51

Батареи в подъезде срезали, и надежды на то, что их когда-нибудь заменят, нет, говорит житель дома № 34а на улице Луначарского.

«Это уже лет 15, наверное, даже больше. Здесь потекла она. Приехали: «Сейчас мы все моментально заменим». С тем и до свиданья. Все открутили», - сообщил житель дома Александр Георгиевич.

От температуры в подъезде зависит микроклимат в квартирах, объясняет мужчина. По этой причине он настолько обеспокоен тем, что на лестничных клетках исчезли батареи.

«В ванной зимой все время конденсат. Стены промокают, все лупится, осыпается. И ноль эмоций», - пожаловался житель дома.

Кроме того, есть определенные нормативы на температуры в подъезде. Но закон не для управляющей компании, ни для той, что отрезала батареи, ни для той, что пришла ей на смену.

«Мы туда писали, заявляли, но они у нас уже два раза банкротились. Что самое интересное, одну буковку изменят - люди все те же самые. И все то же самое, ничего не хотят делать», - рассказал Александр Георгиевич.

Мужчина не отчаивается, он намерен добиться установки новых батарей.