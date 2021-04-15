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Из жизни

Жители Зари сообщили об экологической катастрофе

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За домом на Сузюмова, 3, из канализационного колодца хлещут густые струи. Это не простой фонтан, а ароматический. Впрочем, здесь предпочли бы обойтись без него.

«Такое безобразие - второй сезон. Сейчас начинается повышение температуры, запах будет идти по всей округе. Абсолютно никому мы не нужны», - пожаловалась жительница дома Елена.

«Кошмар, это же экологическая катастрофа! Все заливается под дом, который и так еле держится, он же построен без свай», - сообщила жительница дома Людмила Михайловна.

Хлещут потоки со всех новостроек в этом микрорайоне к дому № 3 на улице Сузюмова. Жильцы, мечтающие о собственных помидорах и огурцах, уже оплакивают огороды за зданием. Жидкость залила пару участков и подступает к остальным.

«Вонища несусветная, не открыть ни балкон, ни окно, ничего. И все идет к нам в подвал», - заявила жительница дома Наталья Васильевна.

Как выяснилось, система до сих пор не поставлена на баланс муниципалитета, хотя новостройки заселены давно. Конкретно дом № 3 обживается с 2017-го. Но сети не обслуживаются. Для того чтобы прочистить колодцы, жителям нужно всякий раз обращаться в администрацию района за помощью.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Для того чтобы прочистить колодцы
нахрена их прочищать то?

Гость||

А за кого голосовали жители Зари?

Гость||

Гетто. Гетто? Гетто!

Гость||

Одни проблемы с этой Зарёй!!! Ну что за люди???

Гость||

Нужно передать им жилые помещения его сиятельства Василия Барановского.

А ему присудить 20 лет обслуживания той канализации Зари.

Гость||

В Бессоновке половина жителей откачивает канализацию себе в огород или на дорогу - запашок неописуемый... Ассенизаторские машины откачав колодцы, потом сливают всё в Суру. Эт не катастрофа?

Гость||

Вот она настоящая работа Агамагомедова. Почему до сих пор не задержаны те кто подписывал акт приемки и ввода в эксплуатацию данных домов.

Гость||

Гость писал(a):

Ассенизаторские машины откачав колодцы, потом сливают всё в Суру
Бряхня...

Гость||

Гость писал(a):

Почему до сих пор не задержаны те кто подписывал акт приемки и ввода
Всех не пересажаешь. При СССР все такое же было, абсолютной нормой - сдать дом к Новому году по плану, хоть и с недоделками. И потом много лет устранять недоделки и косяки.

Гость||

А Москва по римским акведукам качает всё дерьмо на сельхозполя в Лыткарино. Это ядерный научный центр и жилой городок для профессуры и рабочих.

Вонища ужасная, пока сирень не распустится. Там её много.

А у нас Ваня граф Барановский всю сирень повыпилил.

Гость||

Он - ЕР-диска.

Гость||

Президент России Владимир Путин назвал улучшение качества жизни людей главным в национальных целях развития. Соответствующее заявление лидер сделал в четверг, 15 апреля, на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Гость||

Гость писал(a):

Гость|15.04.2021 20:47
Гость писал(a):
При СССР все такое же было,
А ты почему козлина не вспоминаешь что ещё было во времена Ивана Грозного? Дурилка, СССР тридцать лет как уже нет, а эти дома построены в 2017 году

Имя: Гость
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