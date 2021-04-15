Жители Зари сообщили об экологической катастрофе

15.04.2021 | 20:27

За домом на Сузюмова, 3, из канализационного колодца хлещут густые струи. Это не простой фонтан, а ароматический. Впрочем, здесь предпочли бы обойтись без него.

«Такое безобразие - второй сезон. Сейчас начинается повышение температуры, запах будет идти по всей округе. Абсолютно никому мы не нужны», - пожаловалась жительница дома Елена.

«Кошмар, это же экологическая катастрофа! Все заливается под дом, который и так еле держится, он же построен без свай», - сообщила жительница дома Людмила Михайловна.

Хлещут потоки со всех новостроек в этом микрорайоне к дому № 3 на улице Сузюмова. Жильцы, мечтающие о собственных помидорах и огурцах, уже оплакивают огороды за зданием. Жидкость залила пару участков и подступает к остальным.

«Вонища несусветная, не открыть ни балкон, ни окно, ничего. И все идет к нам в подвал», - заявила жительница дома Наталья Васильевна.

Как выяснилось, система до сих пор не поставлена на баланс муниципалитета, хотя новостройки заселены давно. Конкретно дом № 3 обживается с 2017-го. Но сети не обслуживаются. Для того чтобы прочистить колодцы, жителям нужно всякий раз обращаться в администрацию района за помощью.