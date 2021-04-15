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Из жизни

На Молодогвардейской мучаются из-за проблем с канализацией

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Тина в техническом помещении издает зловоние. Оно пропитывает жилье в доме № 12а на Молодогвардейской.

«У нас квартира на первом этаже. Конечно, дышать невыносимо. Хотя полы сами заливали не знаю сколько, все равно запах в квартирах. В подъезд вообще не зайдешь», - пожаловалась жительница дома Людмила.

Деваться сточной жидкости некуда, кроме как в техническое помещение. Обе шахты рядом с четырехэтажкой заполнены до отказа.

«Колодец забитый, у отдела охраны - тоже. Нужно прочищать. Воде некуда уходить, она - в подвал», - отметил Николай.

Чаще всего коммуникации засоряются по вине жильцов. Не исключено, что на Молодогвардейской, 12а, причина та же, ведь и в подвале мусора полно, и около дома хватает - чистоплотностью население не отличается.

Работник управляющей компании регулярно проверяет местную систему водоотвода и всякий раз ссылается на забитую шахту за стенами четырехэтажки.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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