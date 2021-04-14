На улице Колхозной не до конца отремонтировали проезжую часть

14.04.2021 | 21:04

Ждали, надеялись, верили, но чуда не произошло. В прошлом году жители Колхозной готовились к приезду дорожной техники. Только она не добралась до них.

По программе БКАД новым асфальтом закатали участок от улицы Ломоносова до Поселковой. Вторая часть Колхозной осталась со своими ямами.

«Там по осени и весне в дождь сильный не пройдешь, чуть дальше - такая же ерунда: низина и то же самое. Мы как на острове живем в дожди», - сообщил Михаил Александрович.

Заканчивается Колхозная тупиком. Об этом много кто не знает, автомобилисты двигаются по навигатору в сторону улицы Чапаева и утыкаются в стену многоквартирного дома.

Поток бывает большой, есть кому добить остатки проезжей части. Зимой, когда дорога сузилась из-за сугробов, даже колонку снесли во время разворота. Почти месяц ее потом восстанавливали рабочие ресурсоснабжающей компании.

«Меня возмутило, как сказали, что дорога на Колхозной отремонтирована. Мы тоже на Колхозной, а почему к нам не заехали? У нас улица идет от моста и до конца», - заявила Ольга Алексеевна.

Сохранившийся на пути асфальт, по воспоминаниям старожилов, лежит с 1988 года. По нему и ездят, и ходят - это единственная возможность добраться до кварталов, где есть магазины и аптеки, контейнерные площадки, потому что с проблемного отрезка Колхозной мусор не забирают. Жители, оплачивая вывоз твердых коммунальных отходов, носят их сами за тридевять земель. Может, потому и за улицей не сильно ухаживают: далеко и тяжело таскать пакеты в баки.