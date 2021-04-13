Из жизни

На улице ИТР людям приходится преодолевать полосу препятствий

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Проезжая часть на улице ИТР, ведущая к общежитиям на Заводской, лишь сначала ровная и комфортная, а дальше начинается полоса препятствий. Автомобилисты выкручивают руль, стараясь избежать ям, что практически нереально. Пешеходы имеют возможность идти по краю - там асфальт еще сохранился, - но при этом под ногами грязь.

Автомобилисты реагируют эмоционально: жаль «железных коней». А ведь проблемный участок относительно невелик.

«Плохо стало, причем ремонтировали в прошлом году. Развалилась», - пожаловался местный житель Анатолий Алексеевич.

«Тихонечко, на первой скорости. Весна пришла - и дороги ушли», - заметил пензенец Иван.

Водители иногда окатывают прохожих грязью. Некоторые - ненамеренно: попадают колесом в скрытую под водой глубокую яму, и брызги разлетается в разные стороны. Это нужно учитывать пешим.

«Туда-обратно машины ездят, пройти невозможно. Сейчас - по тротуару», - рассказал мужчина.

Есть еще один путь, но он не всегда удобен.

«Я работаю на территории часового завода. Можно выехать на улицу Байдукова, но здесь ближе. Там пробки бывают», - пояснил горожанин.

Поток здесь даже в разгар рабочего дня оживленный. Общежитие, частный сектор, предприятия - чтобы попасть к ним, нужно проехаться по ямам.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Как хитро продажные,завуалировали наезд, к бывшему кормильцу,сидящему в матроской тишине.Всё это писал не иначе,как самый главный почитатель дырявого,двухжопого мужика.

Гость||

Глупомордым не привыкать ходить по говну.

Имя: Гость
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