Пензенец показал опасные деревья на проспекте Победы

07.04.2021 | 20:54

Опасные деревья не пугают только коммунальщиков, отвечающих за опиловку. Активист не впервые обращает внимание на огромные тополя, растущие вдоль дороги напротив дома № 6 на проспекте Победы.

«Никаких сдвигов. Сейчас деревья без листьев. Кажется, они хиленькие. Сейчас каждый день передают погоду: шквалистый ветер, прочее. Пришибет кого-нибудь. У нас в России как? Пока гром не грянет...» - отметил Сергей Максимович.

Вероятно, предполагает мужчина, все дело в том, что растут тополя на муниципальной земле. Сам он живет в соседнем доме и от людей из 6-го слышал, что на территории высотки за насаждениями следят, а вот тратить деньги на другие участки просто не могут по закону. Но четкой ясности в этом вопросе нет.

«Если даже земля наша, где такие деньги взять, с кого? Пенсионеры одни, 10 000 получают пенсию. А тут спилить, увезти, скалолазов каких-то надо сюда, высота какая - под 100 000, не меньше, выйдет. У нас вот спиливали небольшие деревья, заплатили 35 000. А это - вон какие колокольни», - рассказал Сергей Максимович.

Остается надежда, что с помощью освещения проблемы удастся привлечь внимание коммунальщиков.