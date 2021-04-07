Из жизни

Пензенец показал опасные деревья на проспекте Победы

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Опасные деревья не пугают только коммунальщиков, отвечающих за опиловку. Активист не впервые обращает внимание на огромные тополя, растущие вдоль дороги напротив дома № 6 на проспекте Победы.

«Никаких сдвигов. Сейчас деревья без листьев. Кажется, они хиленькие. Сейчас каждый день передают погоду: шквалистый ветер, прочее. Пришибет кого-нибудь. У нас в России как? Пока гром не грянет...» - отметил Сергей Максимович.

Вероятно, предполагает мужчина, все дело в том, что растут тополя на муниципальной земле. Сам он живет в соседнем доме и от людей из 6-го слышал, что на территории высотки за насаждениями следят, а вот тратить деньги на другие участки просто не могут по закону. Но четкой ясности в этом вопросе нет.

«Если даже земля наша, где такие деньги взять, с кого? Пенсионеры одни, 10 000 получают пенсию. А тут спилить, увезти, скалолазов каких-то надо сюда, высота какая - под 100 000, не меньше, выйдет. У нас вот спиливали небольшие деревья, заплатили 35 000. А это - вон какие колокольни», - рассказал Сергей Максимович.

Остается надежда, что с помощью освещения проблемы удастся привлечь внимание коммунальщиков.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Из-за таких идиотов почти все деревья в городе изуродовали.

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