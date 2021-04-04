Сетевое издание|18+|Воскресенье|4 апр 2021|20:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |

Из жизни

В пензенской многоэтажке после замены кровли начались проблемы

Печать

Жить невозможно. Кто в этом виноват - мнения разные. Одни называют сотрудников управляющей компании, которые неаккуратно долбили лед на крыше, другие - подрядную организацию. Та в 2016 году меняла кровлю. А она очень быстро начала пропускать воду.

«Течет прямо на лампочку и по стенке до пола. Внизу ремонт сейчас делает, купили недавно», - рассказал житель дома Виктор.

Приобрели жилплощадь и соседи по лестничной клетке. Те тоже приступили к косметическому ремонту, показывает Екатерина. Она по их просьбе периодически проверяет помещение. Ведь заехать туда владельцы не могут.

«Мебель они не завозят. У них протекло по раме балконной, паркет вздулся. Они сливали потолок своими силами, нанимали людей, тратились», - сообщила Екатерина.

Из-за постоянной сырости в комнатах процветает плесень, плюс могут возникнуть проблемы с проводкой. Виктор повел съемочную группу «Службы 11» к соседке.

«По обоям тоже. Она свет отключает, без света сидит. Такие дела», - отметил он.

Люди хотели добиться исправления недостатков по гарантии, но в фонде капремонта ответили, что это невозможно. Вины подрядчика якобы нет. На фото четко видно, что кровля пробита. Некоторые жители это подтверждают.

«Работники из управляющей компании чистили снег, сама лично видела, когда гуляла с ребенком», - пояснила Екатерина.

Жители нашли не только дырки, но и щели - между листами кровельного материала. Они не могли появиться из-за действий управляющей компании.

«В январе сдали кровлю - в феврале она уже потекла. С этого момента она расходится в швах», - заявил житель дома Андрей.

Мужчина вспомнил времена, когда текла еще старая кровля. Люди сами провели ремонт над своими квартирами. Тогда про сырость они забыли надолго.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
0
0
0
0
 
Гость||

ХАПремонт? Что скажет И.А.?

Гость||

Пусть отменяет хапремонт, это узаконенное воровство, иначе даже чтоб бюллетень испортить не пойду

Гость||

Не ходи специалисты знают что сделать с твоим бюллютенем

Гость||

Левченко убрали а вот про госпожу Моисееву пока не слышно

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте