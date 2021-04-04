В пензенской многоэтажке после замены кровли начались проблемы

04.04.2021 | 18:14

Жить невозможно. Кто в этом виноват - мнения разные. Одни называют сотрудников управляющей компании, которые неаккуратно долбили лед на крыше, другие - подрядную организацию. Та в 2016 году меняла кровлю. А она очень быстро начала пропускать воду.

«Течет прямо на лампочку и по стенке до пола. Внизу ремонт сейчас делает, купили недавно», - рассказал житель дома Виктор.

Приобрели жилплощадь и соседи по лестничной клетке. Те тоже приступили к косметическому ремонту, показывает Екатерина. Она по их просьбе периодически проверяет помещение. Ведь заехать туда владельцы не могут.

«Мебель они не завозят. У них протекло по раме балконной, паркет вздулся. Они сливали потолок своими силами, нанимали людей, тратились», - сообщила Екатерина.

Из-за постоянной сырости в комнатах процветает плесень, плюс могут возникнуть проблемы с проводкой. Виктор повел съемочную группу «Службы 11» к соседке.

«По обоям тоже. Она свет отключает, без света сидит. Такие дела», - отметил он.

Люди хотели добиться исправления недостатков по гарантии, но в фонде капремонта ответили, что это невозможно. Вины подрядчика якобы нет. На фото четко видно, что кровля пробита. Некоторые жители это подтверждают.

«Работники из управляющей компании чистили снег, сама лично видела, когда гуляла с ребенком», - пояснила Екатерина.

Жители нашли не только дырки, но и щели - между листами кровельного материала. Они не могли появиться из-за действий управляющей компании.

«В январе сдали кровлю - в феврале она уже потекла. С этого момента она расходится в швах», - заявил житель дома Андрей.

Мужчина вспомнил времена, когда текла еще старая кровля. Люди сами провели ремонт над своими квартирами. Тогда про сырость они забыли надолго.