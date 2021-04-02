Из жизни

На Тернопольской коммунальщики освобождают тротуар от снега

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Долго не видели пешеходы асфальта на тротуаре на четной стороне улицы Рахманинова. Участок от Тернопольской в сторону улицы Лозицкой был покрыт толстым слоем льда. Коммунальщики наконец-то разобрались с очисткой дорог в этой части города, начали воевать со спрессованными осадками. Главное - не раздолбить асфальт.

«Он не повредится, потому что там есть прослойка снега, он до конца не рубится», - отметил рабочий Алексей.

Между снежными комьями течет ручей. Он поможет побыстрее избавиться от осадков. Рабочие формируют русло, осколки складывают вдоль бордюров.

«Вдоль дороги будут трактора убирать», - сообщил пензенец.

На четной стороне скопилось много осадков, наметало снега к глухому забору. Людям было тяжело ходить.

Если толстый слой не разбить, он будет таять до мая.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

В заголовке ошибка это ул. Рахманинова и дом который при обещании Белозерцева обещали ввести в строй ещё более года назад.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

начали воевать со спрессованными осадками
Че-го???

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