На Тернопольской коммунальщики освобождают тротуар от снега

02.04.2021 | 21:01

Долго не видели пешеходы асфальта на тротуаре на четной стороне улицы Рахманинова. Участок от Тернопольской в сторону улицы Лозицкой был покрыт толстым слоем льда. Коммунальщики наконец-то разобрались с очисткой дорог в этой части города, начали воевать со спрессованными осадками. Главное - не раздолбить асфальт.

«Он не повредится, потому что там есть прослойка снега, он до конца не рубится», - отметил рабочий Алексей.

Между снежными комьями течет ручей. Он поможет побыстрее избавиться от осадков. Рабочие формируют русло, осколки складывают вдоль бордюров.

«Вдоль дороги будут трактора убирать», - сообщил пензенец.

На четной стороне скопилось много осадков, наметало снега к глухому забору. Людям было тяжело ходить.

Если толстый слой не разбить, он будет таять до мая.