Из жизни

Во дворе на Глазунова разлился обширный водоем

Печать

Почти к дверям подошла вода - уже заливает первые ступени крыльца приемного пункта химчистки на Глазунова, 3. Скоро туда можно будет зайти лишь в высоких сапогах. Пензячка Татьяна пояснила: несколько лет назад был изменен рельеф во дворе соседнего дома № 1 ради парковки. Дорога и так была ниже по уровню.

«Здесь помойка была, а потом ее убрали и здесь машины поставили. Дорогу по-другому сделали», - объяснила Татьяна.

Где-то под разливом скрывается колодец - замерз он или забит, но воду не принимает. Она распространилась во всю ширину проезжей части и отрезает пути пешеходам.

«Будем искать выход. Мы уже привыкли, что здесь лужа постоянно. Никогда не мерила, потому что страшно идти - очень уж она большая», - рассказала прохожая.

«Тут низинка, дом построен давно. Многоэтажки начали строить, и получился провал», - отметил мужчина.

«Везде такие лужи. Снега много в этом году, ничего не сделаешь с ними», - сообщила женщина.

С этим категорически не согласны специалисты химчистки. Они снова вызвали бригаду для осушения лужи, иначе она превратится в море и тогда крыльцо точно уйдет под воду.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте