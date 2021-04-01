Во дворе на Глазунова разлился обширный водоем

01.04.2021 | 20:48

Почти к дверям подошла вода - уже заливает первые ступени крыльца приемного пункта химчистки на Глазунова, 3. Скоро туда можно будет зайти лишь в высоких сапогах. Пензячка Татьяна пояснила: несколько лет назад был изменен рельеф во дворе соседнего дома № 1 ради парковки. Дорога и так была ниже по уровню.

«Здесь помойка была, а потом ее убрали и здесь машины поставили. Дорогу по-другому сделали», - объяснила Татьяна.

Где-то под разливом скрывается колодец - замерз он или забит, но воду не принимает. Она распространилась во всю ширину проезжей части и отрезает пути пешеходам.

«Будем искать выход. Мы уже привыкли, что здесь лужа постоянно. Никогда не мерила, потому что страшно идти - очень уж она большая», - рассказала прохожая.

«Тут низинка, дом построен давно. Многоэтажки начали строить, и получился провал», - отметил мужчина.

«Везде такие лужи. Снега много в этом году, ничего не сделаешь с ними», - сообщила женщина.

С этим категорически не согласны специалисты химчистки. Они снова вызвали бригаду для осушения лужи, иначе она превратится в море и тогда крыльцо точно уйдет под воду.