На улице Бакунина автомобилисты обливают пешеходов грязью

29.03.2021 | 20:04

Почти все автомобили попадают в яму на узкой дороге на Бакунина. На ней мало возможностей для маневров. Справа - бордюр с кусками льда, слева - широкий толстый слой спрессованных осадков вплоть до бортового камня. Машины с высокой посадкой еще могут взобраться на скользкие бугры. С низкой - ныряют в коварное углубление.

Участок от Шевченко до Толстого отремонтировали в 2017-м, тогда же сдали в эксплуатацию филиал лицея № 2 - вдоль его ограды вьется дорога. Спустя четыре года она начала покрываться ямами в нескольких местах. Из-за этого неприятности не только у автовладельцев. Пешеходы страдают.

«Здесь вода никуда не уходит. Люди идут с маленькими детьми - едут на скорости, я видел, как обрызгали ребенка. Я поворачиваюсь - они скорость снижают, а если идешь задом, не снижают», - рассказал местный житель Александр Павлович.

Благополучно пережил суровую зиму на этом участке лишь тротуар.