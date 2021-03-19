Пензенец показал бомбоубежище в подвале дома на улице Славы

19.03.2021 | 20:31

Некогда это был стратегический объект, куда даже коммунальщиков не пускали. Часть подвала под домом № 7 на улице Славы занимало бомбоубежище.

«С развалом Советского Союза пришло в негодность. Все развалилось, растащилось», - сообщил Александр Иванович.

Помещение рассчитано на всех жителей дома, там они могли какое-то время существовать автономно.

«Здесь станция фильтрации воздуха была и запасной выход в сквер. Сейчас там выход отремонтировали, но не знаю только, для чего», - отметил старожил.

Жаль, что теперь помещение находится в плачевном состоянии, пусть оно и вряд ли пригодится.

«В XXI веке это уже не нужно. Такие ядерные заряды, что здесь не спасешься», - подчеркнул горожанин.

Между тем помещение под квартирами можно было бы использовать, например, расположить там клуб по интересам, спортзал или устроить место для встречи жильцов. Санузел, в принципе, есть - вернее, то, что от него осталось. Есть даже емкость для воды.

Остальное, что можно было демонтировать, украли.