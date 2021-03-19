Из жизни

Пензенец показал бомбоубежище в подвале дома на улице Славы

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Некогда это был стратегический объект, куда даже коммунальщиков не пускали. Часть подвала под домом № 7 на улице Славы занимало бомбоубежище.

«С развалом Советского Союза пришло в негодность. Все развалилось, растащилось», - сообщил Александр Иванович.

Помещение рассчитано на всех жителей дома, там они могли какое-то время существовать автономно.

«Здесь станция фильтрации воздуха была и запасной выход в сквер. Сейчас там выход отремонтировали, но не знаю только, для чего», - отметил старожил.

Жаль, что теперь помещение находится в плачевном состоянии, пусть оно и вряд ли пригодится.

«В XXI веке это уже не нужно. Такие ядерные заряды, что здесь не спасешься», - подчеркнул горожанин.

Между тем помещение под квартирами можно было бы использовать, например, расположить там клуб по интересам, спортзал или устроить место для встречи жильцов. Санузел, в принципе, есть - вернее, то, что от него осталось. Есть даже емкость для воды.

Остальное, что можно было демонтировать, украли.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

На Славе 5 всё тоже самое! МЧС не реагирует!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

помещение под квартирами можно было бы использовать, например, расположить там клуб по интересам, спортзал или устроить место для встречи жильцов.
Вполне можно, закон это разрешает.

Гость||

от каких бомб убегать собирались? ядерных? хаххахахааха

Гость||

собственики дома все в ваших руках как хотите так свою собственность и используйте я так и не понял в чем суть новости типа дядя Ваня с тетей Диной и Андрюшей тоже должны вам ремонтик сделать?

Гость||

кто бомбит?

Гость||

Как строили , обалдеть и это неремонтированный подвал около реки. Заря , плачь,рыдай , арбеково . Ваше дерьмостройки разваляться и в половине этого срока.

Гость||

Гость писал(a):

Как строили , обалдеть и это неремонтированный подвал окол
Ремонтированный многократно. И дренаж там за счет дома правительства ого-го. А что?

Гость||

Гость писал(a):

от каких бомб убегать собирались? ядерных?
Вы подслеповат или в зюзю?

penzainform.ru писал(a):

«В XXI веке это уже не нужно. Такие ядерные заряды, что здесь не спасешься», - подчеркнул горожанин.

Гость||

Гость писал(a):

от каких бомб убегать собирались? ядерных? хаххахахааха
Если своих мозгов не хватает почитай советские брошюры "Это должен знать каждый".Ни каких бомб ни ядерных ни термоядерных здесь не будет , максимум 1 РГЧ W88 или две W76 и то не по Пензе а по Заречному , а в связи с тем что завод ныне не функционирует то это наврядли.А так ОЗК ,противогаз,ИПешка ,спирт,йод. Хотя такие как вы в любом случае сдохнут первыми.

Гость||

Гость писал(a):

а в связи с тем что завод ныне не функционирует то это наврядли.А так ОЗК ,противогаз,ИПешка ,спирт,йод.
Ну, тот ответ был тому слепому алкашу в комментариях. Нормальные пацаны как мы стобой, все и так знают че куда. Йэххх где там мой любимый ВПХР, надо приготовать.

Гость||

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Имя: Гость
Комментарий:

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