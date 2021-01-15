Заброшенный дом на Комсомольской пугает местных жителей

15.01.2021 | 21:03

Когда дом № 27 на Комсомольской был обитаемым, то выглядел вполне сносно. При своевременном ремонте стоять бы красивой двухэтажке и дальше, но ее запустили. Самостоятельно справиться с коммунальными проблемами жильцы не смогли.

«Крыша покрыта шифером. Я прожила здесь 30 лет, и все латаем и латаем. Я сомневаюсь, что до этого крыша менялась», - рассказывала старшая по дому Мария Фролова.

Построена двухэтажка в 1949-м, в 2008-м, согласно документам, ее признали аварийной. С дырявой кровлей и трещинами в фундаменте жители протянули еще несколько лет. Наконец-то их переселили. В официальных бумагах обозначен год сноса - 2017-й.

Однако уже и 2021-й вступил в свои права. В округе сровняли с землей десяток старых зданий, а это все стоит. Из нежилого строения люди вынесли все, что им понравилось, попытались вытащить кирпичи и блоки, но без тяжелой техники не обойтись, а та не едет. Жители ближайших домов боятся.

«Очень страшно! Здесь ходить негде, только мимо него. Там и бомжи живут, и пожар был в прошлом году», - пожаловалась местная жительница.

Еще когда дом был жилым, с потолков падали куски штукатурки, дранки - это из-за дырявой кровли. Теперь крыша еще больше разрушилась, обваливаются целые пласты, но здесь до сих пор бывают любопытные - лазают, что-то ищут. Как бы кого не придавило ненароком.