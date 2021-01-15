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Из жизни

Дом на улице Павлушкина стал источником невыносимого запаха

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Жильцов Павлушкина, 27, домой не загонишь. В подвале фекалий, вероятно, по пояс - никто не рискнул измерить. Запах, соответственно, здание не покидает. Он пропитал все квартиры, особенно на первом этаже.

«Пахнет до пятого. Вонь стоит», - пояснила пенсионерка.

«С лета стал счастливым обладателем квартиры в этом замечательном доме, и все полгода - запах фекалий. Регулярно течет канализационная вода», - рассказал пензенец Павел Александрович.

Находиться в подвале крайне опасно: от невыносимого зловония может закружиться голова, того и гляди рухнешь в жижу. Палкой измерили глубину - больше метра. Где-то между первым и вторым подъездами, куда не пробраться, льется вода. Трубы - в отвратительном состоянии.

«Открываем дверь и проветриваем. Со временем размоет подвал, пойдут трещины по фундаменту», - поделился опасениями Павел Александрович.

Капитальный ремонт коммуникаций и кровли на Павлушкина, 27, запланирован на 2022 год. Многое зависит от управляющей компании «Жилье 22», ведь это именно она допустила, что подвал полон фекалий.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Вот это красота !

Гость||

Сейчас прорыв,но скоро встанете с колен и будет рывок...

Гость||

Хрюкалка опять....

Гость||

Васильева-ПРОФИ.

Гость||

И почём,если не секрет,Павел такую хибару летом взял ?

Гость||

Гость писал(a):

Хрюкалка опять...
Ты из Единой России?

Гость||

Россия встает с колен,зато Сирию бомбят.

Имя: Гость
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