Дом на улице Павлушкина стал источником невыносимого запаха

15.01.2021 | 20:36

Жильцов Павлушкина, 27, домой не загонишь. В подвале фекалий, вероятно, по пояс - никто не рискнул измерить. Запах, соответственно, здание не покидает. Он пропитал все квартиры, особенно на первом этаже.

«Пахнет до пятого. Вонь стоит», - пояснила пенсионерка.

«С лета стал счастливым обладателем квартиры в этом замечательном доме, и все полгода - запах фекалий. Регулярно течет канализационная вода», - рассказал пензенец Павел Александрович.

Находиться в подвале крайне опасно: от невыносимого зловония может закружиться голова, того и гляди рухнешь в жижу. Палкой измерили глубину - больше метра. Где-то между первым и вторым подъездами, куда не пробраться, льется вода. Трубы - в отвратительном состоянии.

«Открываем дверь и проветриваем. Со временем размоет подвал, пойдут трещины по фундаменту», - поделился опасениями Павел Александрович.

Капитальный ремонт коммуникаций и кровли на Павлушкина, 27, запланирован на 2022 год. Многое зависит от управляющей компании «Жилье 22», ведь это именно она допустила, что подвал полон фекалий.