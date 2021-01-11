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Из жизни

Пензенцы задыхаются от запаха канализации в доме на Фабричной

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Жительница пятого этажа на Фабричной, 14, когда почувствовала неприятный запах, стала искать причину проблемы. Найти ее не составило труда - в подвале.

«Я позвала старшую, и зашли туда, поглядели. Сразу вызвали аварийку - до сих пор их нет. «Приедем» - и весь разговор», - сообщила Валентина Федоровна.

«С 5-го числа у нас все течет. Звоним в диспетчерскую - «Разберемся». В МУП позвонили. Пришли, посмотрели, колодец откачивать заявочку дали. Каждый день звоним», - пожаловалась жительница дома Валентина Александровна.

Активисты предупредили автовладельцев о том, чтобы те освободили два парковочных места рядом с люком, иначе приехавшие коммунальщики не смогут получить доступ к колодцу. Но их усилия ни к чему не привели.

Старшая по дому говорит: подвал ниже - там скапливается сточная жидкость. И такое происходит не впервые.

«И никогда мы их вовремя не дожидаемся, всегда: «Ждите, ждите», как будто один человек там работает. Что они делают, я не знаю», - отметила женщина.

«Мы платим деньги, мы хорошо платим», - добавила Валентина Федоровна.

Петр Иванович - астматик, живущий на первом этаже. Он говорит, даже здоровые соседи сверху задыхаются.

«Хорошего нечего ждать, это уже постоянно такая система. Откачают, а полгода еще ждать, пока запах выйдет», - подчеркнул мужчина.

Петр Иванович вспоминает, что лет пять назад наружные сети ремонтировали из-за частых засоров. Теперь проблема вернулась.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Это ваши скрепы

Гость||

Крестный ход может провести?

Гость||

Не забывайте вовремя платить за комунальные услуги.дышите глубже.всего вам хорошего...

Гость||

А где тролль который говорит как плохо живётся в Америке?

Имя: Гость
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