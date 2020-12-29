Пензенец рассказал, как быстро избавиться от заброшенных домов

29.12.2020 | 20:48

В Заводском районе мало кого не интересует, сколько еще лет расселенная двухэтажка на улице Леонова будет стоять на красной линии. Дом горел не раз, зарастал кустарником. Потом, правда, коммунальные службы обратили на него внимание, все лишнее вырубили. Но самим зданием никто не занимается.

«Давно стоит, очень давно. Здесь, наверное, бомжи лазают», - рассказала прохожая.

«А их здесь много! И у стадиона стояли вплотную. Их только убрали, а то тоже несколько лет стояли без окон и без дверей», - сообщил пензенец.

За годы внутри скопились горы отходов. Нет смысла нести их на контейнерную площадку, когда пакет можно выбросить по дороге на остановку в двухэтажный «бак для мусора», который как будто специально для этого и не сносят.

«Давно бы бульдозер пригнать и сломать все это дело. И хороший бы построить. Я не видел ни в одном городе таких развалин, так только у нас в Пензе. Надо пригласить мужиков с частных домов и сказать: разбирайте, что возьмете - ваше будет», - предложил пенсионер.

Прохожий говорит, что однажды, когда он еще работал на заводе, так снесли старый барак - за пару дней даже фундамент исчез.