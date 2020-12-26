Пензячка три года выплачивала несуществующие долги

26.12.2020 | 19:00

С банковской карты неоднократно снимают деньги - якобы за имеющиеся долги. Наталья Николаевна раньше жила на Беляева, 41, а потом переехала на Литвинова. По какой-то причине не все коммунальщики об этом знают и подают на мнимую неплательщицу в суд.

«В 2017 году прописалась в другой районе - Железнодорожном. А с меня приставы Октябрьского снимают деньги, как будто я должна за коммуналку в общежитии», - рассказала пензячка.

В комнате на общей кухне сейчас живет сестра Натальи Николаевны. Приватизировать ее не стала, а вот за услуги ЖКХ деньги всегда перечисляет в срок. Путаница, видимо, произошла из-за того, что родственники до 2017 года разделяли оплату.

«У меня свой лицевой счет - на сына и на меня, у сестры - свой, тоже на нее и на сына. Получается так, что, когда она выписывалась, у нее не были закрыты эти лицевые счета. Потому и вся проблема, мне кажется», - рассудила Ольга Николаевна.

Поначалу Наталья Николаевна пыталась исправить ситуацию самостоятельно. Вышло, но ненадолго, и списания с карты продолжились.

«За газ, тепло, воду - за все! Я обращаюсь в суд - через какое время мне опять приходит!» - посетовала женщина.

«Она уже ходила и заявления писала, что выписалась, а ей все носят. Я даже не знаю, почему так», - подтвердила ее сестра.

В службе судебных приставов пояснили, что на данный момент открытых дел в отношении Натальи Николаевны нет. В ситуации разобрались, карта разблокирована, ей уже вернули 4 000 рублей, остальные суммы она вскоре получит. Главное - чтобы история не повторилась снова.