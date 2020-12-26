Сетевое издание|18+|Суббота|26 дек 2020|20:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Снег |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Пензячка лишилась льготных выплат из-за коронавируса

Печать

Льготница лишилась выплат из-за того, что лежала в больнице.

Жительница дома № 43 на улице Мира отчаялась добиться выплат из-за жестких правил, которые не изменили даже в период пандемии коронавируса. История началась еще летом, когда пенсионерка заразилась опасной инфекцией и, следуя рекомендациям, осталась на самоизоляции.

«Болела я дома, и лечили меня амбулаторно, пока в легких не обнаружили по 25% с двух сторон. Тогда меня направили в 4-ю горбольницу», - рассказала Надежда Ивановна.

Состояние пенсионерки стало опасным, так что тогда о счетах за коммуналку она и не подумала.

«Я физически не могла! Я не помнила даже, как меня зовут! Как я пойду услуги ЖКХ оплачивать? Мной реаниматоры занимались, спасали - во имя чего? Чтобы потом вот с такой несправедливостью пришлось сталкиваться?» - расстроилась пензячка.

Сразу по выздоровлении она тоже еще не могла заплатить из-за сильной слабости, не позволяющей выйти на улицу.

Прежде задержек с перечислением денег не возникало. Даже эта небольшая сумма льготнице помогала, а тут она как должница лишилась и ее. Не помогло и то, что в последних квитанциях строчки «Долг» нет.

«Я в собесе объясняла: ни копейки не должна, вот все мои квитанции. Иначе бы они меня замучили, даже судом иной раз грозили. Почему льготы сняли с меня?» - не поняла логики Надежда Ивановна.

Пени за неоплату услуг ЖКХ в период пандемии отменили до 1 января 2021 года, а вот к льготникам подобную схему почему-то не применили.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Вот так и жалеют старики,что выжили. Смерть - избавление от "демократии"?

Гость||

Компенсация она и есть компенсация. Не тратила и нечего компенсировать.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте