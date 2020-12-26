Пензячка лишилась льготных выплат из-за коронавируса

26.12.2020 | 19:15

Льготница лишилась выплат из-за того, что лежала в больнице.

Жительница дома № 43 на улице Мира отчаялась добиться выплат из-за жестких правил, которые не изменили даже в период пандемии коронавируса. История началась еще летом, когда пенсионерка заразилась опасной инфекцией и, следуя рекомендациям, осталась на самоизоляции.

«Болела я дома, и лечили меня амбулаторно, пока в легких не обнаружили по 25% с двух сторон. Тогда меня направили в 4-ю горбольницу», - рассказала Надежда Ивановна.

Состояние пенсионерки стало опасным, так что тогда о счетах за коммуналку она и не подумала.

«Я физически не могла! Я не помнила даже, как меня зовут! Как я пойду услуги ЖКХ оплачивать? Мной реаниматоры занимались, спасали - во имя чего? Чтобы потом вот с такой несправедливостью пришлось сталкиваться?» - расстроилась пензячка.

Сразу по выздоровлении она тоже еще не могла заплатить из-за сильной слабости, не позволяющей выйти на улицу.

Прежде задержек с перечислением денег не возникало. Даже эта небольшая сумма льготнице помогала, а тут она как должница лишилась и ее. Не помогло и то, что в последних квитанциях строчки «Долг» нет.

«Я в собесе объясняла: ни копейки не должна, вот все мои квитанции. Иначе бы они меня замучили, даже судом иной раз грозили. Почему льготы сняли с меня?» - не поняла логики Надежда Ивановна.

Пени за неоплату услуг ЖКХ в период пандемии отменили до 1 января 2021 года, а вот к льготникам подобную схему почему-то не применили.