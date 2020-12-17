Заброшенное здание в центре Пензы разрушается все сильнее

17.12.2020 | 20:22

Кто-то старательно вырезал из дерева башенку, чтобы поместить ее на самый верх дома на улице Гладкова. Но прошли годы, здание признали аварийным, жильцов переселили, а строение из старинного кирпича разрушается. Кроме того, оно неоднократно горело.

Двухэтажка, когда-то имевшая номер 12, постепенно разваливается. Даже не все перекрытия уцелели.

Хотя руины опасны для прохожих, их не могут целенаправленно разобрать.

«Я не знаю, чего ждут. Можно было бы снести, построить хорошую и со всем эти бардаком разобраться», - отметил молодой человек.

В архиве журналисты «Службы 11» нашли кадры 7-летней давности. Уже тогда здание пустовало, а прохожие удивлялись, почему в центре города такая картина разрухи. Впрочем, до нынешнего состояния было далеко. Стены дома еще оставались целыми, лишь окна выбили хулиганы, а внутри находился мусор.

«Наверное, плюнули на это. Люди выехали, и никому это не надо», - рассказала горожанка.

Тогда бродяги облюбовали здание. Теперь их там нет, потому что укрываться от холодов уже негде.

Странно, что никто из инвесторов или строительных компаний за прошедшие годы не заинтересовался этим лакомым кусочком - все-таки центр Пензы, земля должна быть «золотой».