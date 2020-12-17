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Из жизни

На пересечении улиц Пушкина и Кулакова снова исчезла остановка

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Остановки на пересечении улиц Пушкина и Кулакова опять нет. Конструкция исчезла. О том, что она находилась там, теперь напоминают лишь следы на асфальтированной площадке. Ножки срезали и павильон увезли в неизвестном направлении, как рассказала горожанка, ждущая общественный транспорт под открытым небом - не самое приятное занятие зимой.

«Нужна остановка с лавочкой», - отметила женщина.

С местом связана настоящая эпопея, которая - с учетом последнего исчезновения павильона - растянулась на два года. Началось все в мае 2018-го. Местная жительница показала то, что осталось после сноса конструкции.

«Стоял павильон, и все было нормально», - сообщила она.

В итоге новую остановку привезли. Однако через четыре месяца она стала выглядеть так, как будто ей несколько лет: крыша повреждена, нет одной секции задней стенки, остальные поцарапаны, а металлические стояки все в ржавчине и разноцветных мазках. Плюс из-за того, что коммунальщики не предусмотрели мусорный бак, на земле лежали сотни окурков.

«Такие люди у нас. Надо ремонтировать», - рассудил молодой человек.

В 2019 году горожане отмечали запущенный вид павильона. Если за прежним ухаживал дворник, нанятый владельцем остановки с торговой точкой, то за этим - никто.

«Как тут посидеть? Здесь сумку не поставишь, она падает. Как здесь стоять, когда будет снег, холод и ветер? Зачем нужна такая остановка?» - возмутилась пенсионерка.

Павильоны нового образца среди большинства горожан не находят поддержки. Люди говорят: прежние были лучше - есть и киоск, где можно купить что-то и пополнить мобильный баланс, и защита от ветра и осадков гораздо более надежная.

Женщина, ожидавшая транспорт на улице Пушкина, с таким мнением согласна.

«Там скамейки высокие, везде поддувает. И снег заметает сверху, и дождь - вообще неудобно. Она никак не защищает», - пояснила горожанка.

Пока не установили очередную конструкцию, людям придется стоять под открытым небом.

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