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Из жизни

В Пензе пенсионерка осталась наедине с забитой канализацией

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Одинокая пенсионерка нуждается в помощи коммунальщиков, но они требуют деньги. В итоге жительница дома № 18 на улице Минской не может пользоваться раковиной на общей кухне.

Забилась канализационная система. Как утверждает сама женщина, произошло это в стояке, то есть в общей трубе, которую обслуживать должна управляющая компания, соответственно и платить за прочистку не нужно. Тем не менее сначала Валентина Ефимовна пыталась решить проблему самостоятельно.

«И соду, и уксус, и кипяток лили - ничего не могли сделать. Вынимали трубу», - рассказала женщина.

Гофрированную часть системы проверили, оказалась пуста. Засор образовался где-то дальше - в общем чугунном стояке. Тогда пенсионерка позвонила в управляющую компанию.

«Сказали, что слесарей не выделяют, надо искать самим. Навязывается вопрос: за что же мы тогда платим? Для чего? От 500 рублей - за то, чтобы пригласить слесаря! Он посмотрит, даст консультацию, а потом уже сколько будет стоить работа?» - отметила жительница дома.

За свои услуги управляющая компания берет деньги не впервые. Однажды на общей кухне потек кран. Пенсионерка решила заменить его, чтобы понапрасну не расходовать ресурс. Взялись сантехники из организации, обслуживающей дом. Но насторожил способ оплаты: напрямую исполнителю.

«А почему в руки? Говорю, давайте через квитанции или еще что-то», - пожаловалась Валентина Ефимовна.

Теперь же, по словам пенсионерки, даже за наличные она не может вызвать специалистов. Якобы все заняты на других заявках.

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Гость||

Беспредел и будет ,а что им тарифы повышают ,работать не обязательно ,главное с населения драть ,с них спроса нет . Город был когда то сейчас придомовые территории не чищены и не первый год картина как люди утром проходят по протоптанной тропинке на работу . Но ничего работу с них спрашивать мы ,кто им платит ,не можем ,а верхи им ещё за их безделье опять тарифы повысят. Маразм а не правление

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Теперь же, по словам пенсионерки, даже за наличные она не может вызвать специалистов. Якобы все заняты на других заявках.
Правильно и делают,что даже за взятку не идут.Вы систему,созданную правительством, попытались разрушить.Не дав взятку, вы могли разрушить весь,созданный за двадцать лет ,мирок коррупции,взяток и кумовства.Вы пошли против правительства своей страны.Вы интересы страны поставили под сомнение своим унитазом.

Имя: Гость
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