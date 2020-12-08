Жители Зари не могут добиться вывоза отходов

08.12.2020 | 20:37

Жители улицы Молодежной задаются вопросом, почему одной их контейнерной площадкой пользуется половина старой части Зари. Рядом с домом № 12 расположилась настоящая свалка из растительных отходов, к которым стали добавлять уже и пищевые. Несут целыми пакетами и бросают рядом с баками. Горы растянулись на многие метры.

«Со всего совхоза прут сюда. Все сваливают», - пожаловался местный житель Владимир Иванович.

Люди, возможно, не реагировали бы так остро на проблему, если бы не близость игровой зоны. Дети летом вдыхали запахи от куч, осенью резвились рядом с пожароопасным местом, теперь же в мусорке периодически мелькают грызуны - источник заразы.

«Вывозили сначала, а почему закончили, не знаем», - рассказал мужчина.

Татьяна Михайловна решила активно добиваться очистки территории, для чего стала выяснять, кто собственник.

«Это муниципальная земля. Когда я обратилась с заявлением в управляющую организацию, мне сказали, что этим вопросом должна заниматься администрация. Но еще в 2019 году я обращалась в администрацию, и там сказали, что сначала нужно в госжилстройтехинспекцию», - пояснила женщина.

Активистка набрала нужный номер. Там ответили: если земля муниципальная, то отвечают за чистоту чиновники. Татьяна Михайловна в процессе узнала много чего интересного.

«По идее, контейнеры не должны стоять около дороги и не должны стоять около детской площадки. Здесь метраж - метров 15. Я так поняла, что метраж от детской площадки до мусорной должен составлять 20 метров», - сообщила Татьяна Михайловна.

Но о таких «мелочах» думают только жители дома № 12 на Молодежной. Остальным все равно, ведь они несут отходы с других улиц.

«Драться с ними - только так! Они из машин пакеты на дорогу бросают», - отметил Владимир Иванович.

В последний раз крупногабаритный мусор вывозили в августе, говорят жители.