По этажу дома на улице Заводской разлились нечистоты

02.12.2020 | 21:04

К постоянным протечкам из труб и пятнам в общих коридорах добавились следы нечистот в туалетах, говорит житель дома № 15 на улице Заводской. Он и его соседи вынуждены ждать помощи и справлять нужду как придется.

«В пятницу забился в очередной раз! Я за месяц уже раз в восьмой вызывал», - пожаловался житель дома Игорь.

Мужчина сам кое-как к неудобствам приспособился, а вот его пожилая соседка не сумела.

«Ветеран, 92 года, как она держится, я представления не имею», - пояснил Игорь.

Мужчина отчаялся ждать помощи, сам нашел какой-то сантехнический трос, пытался что-то сделать. Не вышло. Тогда он пошел на отчаянный шаг: раз засор не удается пробить, его нужно сделать еще больше.

«Чтобы хлам не выходил, я забил чопики. Не попрошу же, чтобы на пятом этаже тоже в туалет не ходили. Воду везде перекрыл. С другой стороны чопик ночью выбило, и все фекалии - сюда. Мы с бабушкой сейчас опять будем собирать, грести, вытаскивать», - поделился бедой мужчина.

Но нет гарантии, что через час-два содержимое унитазов вновь не выльется.

Страдают жители не одного этажа. На нижних можно пользоваться туалетами, а вот электрооборудованием, расположенным на некоторых стенах, - вряд ли. И недавний ремонт испорчен.

«Я сначала боялся затопить соседей, за свои 9 000 рублей я никому делать ремонт не собираюсь. Увидел потоп и сразу же прибежал», - сообщил пензенец.

Во время съемки из канализационной системы раздались странные звуки, которым мужчина обрадовался как ребенок.

«Слышите? Трос работает! Они приехали!» - воскликнул он.

Тут же появились рабочие и сообщили, что засор устранить сумели с помощью специнструмента - простой трос не помогал.