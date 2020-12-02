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Из жизни

Любвеобильные голуби преследуют прохожих на улице Плеханова

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Голуби нашли хлебное место и научились привлекать к себе внимание. Их подкармливают у дома № 18 на Плеханова. Теперь птицы летят к каждому идущему, «ненавязчиво» намекая, что пора подкрепиться.

Гиперактивные и любвеобильные голуби дарят внимание даже людям с пустыми руками. Стая закрепила за собой район и не собирается его покидать.

Обычно их «столовая» размещается при колодце у бокового фасада дома. Но если где-то поодаль бросят корки - голуби не гордые, и туда метнутся.

«Здесь одна женщина есть, она утром постоянно их прикармливает. И когда я иду на работу, они садятся и на руки, и на голову, ждут. Иногда я им что-то положу, а иногда нет», - рассказала местная жительница Людмила Ивановна.

В Пензе много сердобольных людей. Екатерина Степановна взяла под опеку пару птиц.

«Два голубочка, беленький и серенький. Все поедают. Я их кормлю рисом, гречкой, иногда кашей. Еще прилетают с ними, но я им говорю, что не могу всех прокормить», - отметила женщина.

Журналист и оператор «Службы 11» решили не разочаровывать крылатых попрошаек и отдали им свой полдник. Самые осторожные быстро выхватывали кусочки печенья, самые доверчивые склевывали прямо с ладони.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Я им вывлел,а они чет улетели....

Гость||

ПИ!!! Это политическая простигосподи!!!

https://www.penzainform.ru/news/global/2019/07/09/rossiyan_predupredili_o_vozmozhnih_epidemiyah_iz-za_kormleniya_golubej.html

Имя: Гость
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