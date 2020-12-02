Любвеобильные голуби преследуют прохожих на улице Плеханова

02.12.2020 | 20:40

Голуби нашли хлебное место и научились привлекать к себе внимание. Их подкармливают у дома № 18 на Плеханова. Теперь птицы летят к каждому идущему, «ненавязчиво» намекая, что пора подкрепиться.

Гиперактивные и любвеобильные голуби дарят внимание даже людям с пустыми руками. Стая закрепила за собой район и не собирается его покидать.

Обычно их «столовая» размещается при колодце у бокового фасада дома. Но если где-то поодаль бросят корки - голуби не гордые, и туда метнутся.

«Здесь одна женщина есть, она утром постоянно их прикармливает. И когда я иду на работу, они садятся и на руки, и на голову, ждут. Иногда я им что-то положу, а иногда нет», - рассказала местная жительница Людмила Ивановна.

В Пензе много сердобольных людей. Екатерина Степановна взяла под опеку пару птиц.

«Два голубочка, беленький и серенький. Все поедают. Я их кормлю рисом, гречкой, иногда кашей. Еще прилетают с ними, но я им говорю, что не могу всех прокормить», - отметила женщина.

Журналист и оператор «Службы 11» решили не разочаровывать крылатых попрошаек и отдали им свой полдник. Самые осторожные быстро выхватывали кусочки печенья, самые доверчивые склевывали прямо с ладони.