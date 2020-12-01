В Засечном на заснеженную дорогу уложили асфальт

С экспрессивного жеста началось общение жителя Засечного и тракториста, асфальтировавшего дорогу на улице Механизаторов.
Неравнодушный телезритель из соображений безопасности стал снимать происходящее из окна.
«Укладывают зимой асфальт. На улице минусовая температура, толстый слой снега. Приехал КамАЗ с асфальтом, причем снег идет», - рассказал молодой человек.
Позже активист вышел на улицу, чтобы оценить итоги ремонта.
«По их мнению, это нормальная ситуация. Положили асфальт в снег», - отметил он.
История имела продолжение.
«После того как я поснимал, они наорали на меня и уехали. Думают, что положили асфальт, а он вылетает из-под ног», - пожаловался активист.
Это не первый случай, когда очевидцы сообщают о подобной манере укладки твердого покрытия. К примеру, на улице Свердлова несколько лет назад снег таял от соприкосновения с горячим материалом. А рабочие успокаивали: все под контролем.
«Там внизу щебенка осталась. Специально берем горячий асфальт, он утрамбуется и как клей прилипнет к щебенке», - объяснял мужчина.
На вопрос о гарантии работники ответили: продержится заплатка долго или нет, зависит не от них, а от того, как быстро снова выйдет из строя труба под землей. Старые сети часто рвутся, именно потому тогда и латали асфальт.
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