В Засечном на заснеженную дорогу уложили асфальт

01.12.2020 | 19:51

С экспрессивного жеста началось общение жителя Засечного и тракториста, асфальтировавшего дорогу на улице Механизаторов.

Неравнодушный телезритель из соображений безопасности стал снимать происходящее из окна.

«Укладывают зимой асфальт. На улице минусовая температура, толстый слой снега. Приехал КамАЗ с асфальтом, причем снег идет», - рассказал молодой человек.

Позже активист вышел на улицу, чтобы оценить итоги ремонта.

«По их мнению, это нормальная ситуация. Положили асфальт в снег», - отметил он.

История имела продолжение.

«После того как я поснимал, они наорали на меня и уехали. Думают, что положили асфальт, а он вылетает из-под ног», - пожаловался активист.

Это не первый случай, когда очевидцы сообщают о подобной манере укладки твердого покрытия. К примеру, на улице Свердлова несколько лет назад снег таял от соприкосновения с горячим материалом. А рабочие успокаивали: все под контролем.

«Там внизу щебенка осталась. Специально берем горячий асфальт, он утрамбуется и как клей прилипнет к щебенке», - объяснял мужчина.

На вопрос о гарантии работники ответили: продержится заплатка долго или нет, зависит не от них, а от того, как быстро снова выйдет из строя труба под землей. Старые сети часто рвутся, именно потому тогда и латали асфальт.