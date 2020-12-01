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Из жизни

В Засечном на заснеженную дорогу уложили асфальт

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С экспрессивного жеста началось общение жителя Засечного и тракториста, асфальтировавшего дорогу на улице Механизаторов.

Неравнодушный телезритель из соображений безопасности стал снимать происходящее из окна.

«Укладывают зимой асфальт. На улице минусовая температура, толстый слой снега. Приехал КамАЗ с асфальтом, причем снег идет», - рассказал молодой человек.

Позже активист вышел на улицу, чтобы оценить итоги ремонта.

«По их мнению, это нормальная ситуация. Положили асфальт в снег», - отметил он.

История имела продолжение.

«После того как я поснимал, они наорали на меня и уехали. Думают, что положили асфальт, а он вылетает из-под ног», - пожаловался активист.

Это не первый случай, когда очевидцы сообщают о подобной манере укладки твердого покрытия. К примеру, на улице Свердлова несколько лет назад снег таял от соприкосновения с горячим материалом. А рабочие успокаивали: все под контролем.

«Там внизу щебенка осталась. Специально берем горячий асфальт, он утрамбуется и как клей прилипнет к щебенке», - объяснял мужчина.

На вопрос о гарантии работники ответили: продержится заплатка долго или нет, зависит не от них, а от того, как быстро снова выйдет из строя труба под землей. Старые сети часто рвутся, именно потому тогда и латали асфальт.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Вот Губернатор не знает,доложите губернатору...

Гость||

Байдена на них не хватает. Конечно и зарплата чисто-символическая. Но это уже вопрос к Путину

Гость||

Гость писал(a):

Байдена на них не хватает. Конечно и
Вы дурачок?

В Финляндии круглый год асфальт кладут.

Гость||

Нанотехнологии чо

Гость||

Надо Путину написать о новых технологиях в Пензенской области! Пусть губернатора наградит!!!

Гость||

А чё автор обосрался,тракторист ведь мог и нахлобучить папарацци.Крыса.

Гость||

Чё,пишется через е,колхоз засечный.

Гость||

Гость писал(a):

Вот Губернатор не знает,доложите губернатору...
Да все он прекрасно знает.Это кстати прямая работа Козина ,вот пусть и отвечает персонально за этот бардак своей должностью или пусть возмещает ущерб государству их своих личных средств,если не хочет работать.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Байдена на них не хватает. Конечно и
Вы дурачок?

В Финляндии круглый год асфальт кладут.

На снег????

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Вот Губернатор не знает,доложите губернатору...
Да все он прекрасно знает.Это кстати прямая работа Козина ,вот пусть и отвечает персонально за этот бардак своей должностью или пусть возмещает ущерб государству их своих личных средств,если не хочет работать.
Козина на зоне ждут.

Имя: Гость
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