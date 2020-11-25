В многоэтажке на Ладожской каждые две недели заливает подвал

25.11.2020 | 20:49

Нечистоты вновь хлынули под квартиры людей в доме № 119 на улице Ладожской. Запахи поднимаются вверх, в итоге страдают не только те, кто живет на первом этаже, но и выше.

«Каждые две недели стоит у нас аварийка. Плаваем. Я ключи взяла, сейчас открою подвал. Мы задыхаемся», - пожаловалась жительница дома Любовь Алексеевна.

Почти одновременно со съемочной группой «Службы 11» приехала и бригада рабочих с инструментом для прочистки труб. Из люка достали кучу тряпок. Возможно, сами жители виноваты - специально выбрасывают их в унитазы или случайно выливают воду из ведра, не замечая, что в нем что-то есть.

В итоге сети забиваются, образуется пробка, нечистоты идут в подвал. Активистка соглашается лишь отчасти: несознательные граждане не освобождают коммунальщиков от того, чтобы лучше следить за общим имуществом.

«Как с этой компанией можно работать? Я и по прокуратурам, и везде. Везде все хорошо, а в отчете черт ногу свернет», - рассказала пенсионерка.

Журналисты зашли в подвал довольно далеко, картина примерно везде одинаковая. А активистка проверила следующие секции, подтвердила: грязно, но уровень воды немного снизился. Правда, запах никуда не делся.

«Это дня два, до выходных ушла, а потом - вплавь. Что это такое? Они в пятницу приезжали, ковырялись, уехали, сегодня - опять табуном. Каждые две недели. Я уже замучилась вызывать их», - отметила Любовь Алексеевна.

Каждый раз забивается центральная сточная система во дворе, а страдают жители дома