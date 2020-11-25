Пензячка рассказала о неудобствах, вызванных заменой лифта в доме

25.11.2020 | 20:35

Замена лифтов в доме № 119 на улице Ладожской растянулась, говорят местные жители, которые ходят по десятиэтажке пешком. Хотя изначально работы шли бойко, но на самом последнем этапе - приемке кабин - что-то случилось.

«Ремонт начали 17 августа, было написано в объявлении, что 60 дней. Сейчас идет третий месяц, мы чувствуем, что лифты сделали, но они не работают. То ли их проверяют, сдают, но мы ходим пешком до сих пор. Когда закончится, не знаем», - рассказала жительница дома Любовь Николаевна.

Женщина поднимается вверх с трудом, использует трость.

«Хожу с палочкой, потому что жду операцию. Большинство квартир - либо живут молодые с пожилыми, либо одни пожилые. Старше 60 здесь преобладают, и это не только в нашем подъезде, а во всем доме», - отметила Любовь Николаевна.

Во время съемки сюжета журналисты «Службы 11» заметили движение лифта по этажам. Нажали на кнопку, и он неожиданно приехал, но двери не открылись.

Видимо, идет доработка механизмов, наверху и в кабине специалисты - уже хороший признак. Возможно, в ближайшее время стоит ждать того, что лифт начнет полноценно функционировать.

После нескольких попыток одному жителю все-таки удалось прокатиться, хотя официально капремонт в высотке еще не приняли.