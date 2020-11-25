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Из жизни

Пензенцы пожаловались на изменение температуры батарей в доме

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Жители дома № 3 на улице Дзержинского в 2020 году впервые столкнулись с тем, что в большинстве квартир стало прохладно. К примеру, Сергей Валентинович спать ложится в спортивном костюме. Все батареи у него едва теплые.

«Звонили главному инженеру, они говорят, что ничего не могут сделать, что это норма. А раньше это было 25 градусов тепла», - рассказал мужчина.

На жалобы отреагировали в управляющей компании и прислали мастера. Оказывается, перед началом отопительного сезона коммунальщики изменили размер сопла, чтобы в дом подавалось тепла меньше, чем все предыдущие годы.

«До этого всех устраивало, 56 лет люди жили!» - заявила женщина.

Ответа нет. Жители поинтересовались, из-за чего вообще решили изменить размер сопла, ведь на жару люди не жаловались. Мастер объяснил: перед началом отопительного сезона тепловики провели замеры, которые показали, что идет перетоп.

«Приходили, замеряли в квартире, там было 19 градусов - это норматив. Если бы была угловая, то там 20 должно быть», - отметила мастер управляющей компании Юлия Мыскина.

Такие объяснения людей не успокоили.

«Мне внука привозят, он у меня в трикотажной шапочке (ему семь месяцев будет) и в байковом одеяле, и еще под него кладу плед, чтобы ему было тепло. Это нормально? И сама я раньше ходила зимой в сарафане дома, а сейчас сплю во фланелевой пижаме и в носках», - пожаловалась жительница дома Елена Анатольевна.

По словам представительницы управляющей компании, сделать она ничего не может: есть норматив, и его нужно соблюдать.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Люди платят своевременно за отопление!Им должно быть тепло и комфортно!В квпртирах живут семьи с детьми,и пожилые люди!

Гость||

В 1991 вы пожелали капитализм, вы его получили.

Гость||

Гость писал(a):

В 1991 вы пожелали капитализм, вы его получили.
Врёшь. Был проведён всесоветский референдум по поводу сохранения СССР ,где абсолютное большинство при громадной явке избирателей проголосовало за сохранение СССР и по действующей Конституции СССР распустить СССР по другому НЕ ИМЕЛИ НИ КАКИХ ПРАВ.Так что роспуск СССР юридически НЕ ЗАКОНЕН.

Гость||

Не скули, всё законно.плати и не мычи.

Гость||

Да, кстати, 20 лет живем в квартире, всегда было 27 градусов, сейчас 20.

Гость||

А мы живем в Каменке и постоянно спим в халатах,носках и температура выше 19 не поднимается,а к утру опускается до 17,это норма?

Гость||

Гость писал(a):

А мы живем в Каменке и постоянно спим в халатах,носках и температура выше 19 не поднимается,а к утру опускается до 17,это норма?
Лучше сохранитесь

Гость||

Гость писал(a):

и по действующей Конституции СССР распустить СССР по другому НЕ ИМЕЛИ НИ КАКИХ ПРАВ.
Поэтому сам развалился.

Гость||

Гость писал(a):

В 1991 вы пожелали капитализм, вы его
Ну и хорошо. А ты скачи, скачи дальше.

Гость||

У нас второй год такая же фигня. Когда на улице жара была, батареи были огненные. Как похолодало, батареи чуть тёплые. Уравляйка ничего не делает

Имя: Гость
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