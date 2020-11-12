Пензенцы стали использовать улицу Куприна как парковку и свалку

12.11.2020 | 21:01

Аномально опасной зоне подобен угол улиц Славы и Куприна. Рядом с домами - спортивная площадка, очищенная от мусора, но за оградой уже поджидает жертву колодец.

Выкорчеванный устрашающе громоздкий пень вписывается в пейзаж, но глаз не радует.

«Для нас это загадка. Неожиданно - раз! - и откуда-то появляется все это», - отметила местная жительница Татьяна Дмитриевна.

Из земли пенек вырвали, а до контейнерной площадки не донесли. Хорошо, что хотя бы кучу срезанных и сломанных веток туда отбуксировали.

Автовладельцы используют улицу Куприна как бесплатную парковку и мусоросборник. Им совершенно безразлично, куда бросать бутылки и бумажки - хоть на спортивную площадку, хоть рядом с ней. Хотя, по замечанию местных, ребята давно не появлялись на объекте.

«Детская площадка не используется уже очень давно. Кто следит, я не знаю. За пределами - грязь», - рассказала Татьяна Дмитриевна.

Оказывается, рядом с ограждением спортивного объекта даже есть тротуар. Но надо быть очень зорким, чтобы разглядеть его под слоями листвы и мусора.