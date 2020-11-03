Пензенцы замусорили лесополосу вдоль железной дороги

03.11.2020 | 21:02

Одну тропинку замусорили - вторую проложили через лесополосу. С улиц Придорожной, 1-й и 2-й Офицерских народ переходит через рельсы и направляется в сторону проспекта Победы, Заводского района.

Многие не намерены таскать с собой ненужные предметы наподобие пустой бутылки, обертки от съестного. Оставляют это все граждане на пути следования, раскидывая по обочинам тропинки.

А местные жители относят в лесок мебель, коробки, постельные принадлежности. Если в прошлом они это делали, не желая заключать личные договоры на вывоз мусора, то почему творят теперь - непонятно.

Теперь каждый, согласно закону, становится абонентом компании по благоустройству и обязан вносить плату ежемесячно. За фиксированную сумму вывозят бытовые отходы и крупногабаритный мусор - ту же сломанную мебель. Но она почему-то снова оказывается в лесополосе. Объяснений от жителей не дождаться: те занимают глухую оборону.

Кое-кто способен прокомментировать ситуацию.

«У нас выходят, мусор прямо рядом бросают! А потом возмущаемся, почему у нас так грязно», - отметила пенсионерка.

«Накидают не поймешь куда чего. Мы сами люди такие, как говорится. Сейчас выходишь - стоят пакеты с мусором», - рассказала женщина.

Лесополоса вдоль железной дороги могла бы стать неплохой прогулочной зоной, украшением частного сектора. Но население этого не жаждет.