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Из жизни

Сквозь стены многоэтажки на улице Ульяновской текут нечистоты

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Из-под крыльца-крылечка течет вода-речка. Бежит бойко через газон на тротуар у дороги. А уж какой запах источает - хоть нос зажимай.

Сочится жидкость из технического помещения через трещины в стенах. Можно представить, в каком состоянии фундамент, если внутреннее содержимое выходит наружу. Это дом № 18 на Ульяновской. Утечка сточных вод из подвала для населения явление привычное.

«Здесь каждые два-три месяца течет. Подаем заявки, приходят, прочищают, а через два-три месяца опять забивается», - пояснил местный житель.

Поток бывает слабый, посильнее, он зависит от каких-то внутренних процессов в доме. Трещины выбирает разные - выше, ниже. В любое время года население Арбекова шагает по зловонному ручью, да многие уже и внимания не обращают ни на содержимое, ни на запах. Привыкли, кроме отчаявшихся активистов.

«Из стены прямо шло!» - возмутилась горожанка.

Ни одна из многочисленных управляющих компаний не смогла решить сложный вопрос. Вся надежда на капитальный ремонт коммуникаций, намеченный на 2024-й. Но отдельные жители сомневаются, что он состоится.

«Денег нет, полдома не платит. Где они возьмут деньги-то?» - посетовала женщина.

Страшно за само здание: в подвале почти постоянно вода, фундамент в трещинах. И экспертизу инициировать некому - да и не станут некоторые арендодатели и злостные неплательщики об этом заботиться. Они же не переживают, когда квартиранты не вносят деньги даже за услуги ЖКХ.

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Гость||

На втором фото по-ходу гавнопритон КУПИ.

Гость||

«Население АрбековА» - мать моя женщина, это где же таких грамотных журнаглистов берут?!

Гость||

Протянуть бы им еще канализацию из за зоопарка лля смака запашка

Гость||

Гость писал(a):

«Население АрбековА» - мать моя женщина, это где же таких грамотных журнаглистов берут?!
жертва егэ

Гость||

Так они сами старые труханы в унитазе смывают,а потом ой,забилось.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Денег нет, полдома не платит.
ну почему нет и долг не большой

Собрано средств собственников всего

1,33 млн руб.

Текущая задолженность собственников по взносам

0,38 млн руб.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Вся надежда на капитальный ремонт коммуникаций, намеченный на 2024-й.
Запланировано работ

(услуг)

4 до 2030 г.

Год ближайшей работы

(услуги)

2023 г.

Гость||

Эти дома под снос уж пора, там нечеловеческие условия в общежитиях этих

Имя: Гость
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