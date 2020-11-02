Сквозь стены многоэтажки на улице Ульяновской текут нечистоты

02.11.2020 | 21:00

Из-под крыльца-крылечка течет вода-речка. Бежит бойко через газон на тротуар у дороги. А уж какой запах источает - хоть нос зажимай.

Сочится жидкость из технического помещения через трещины в стенах. Можно представить, в каком состоянии фундамент, если внутреннее содержимое выходит наружу. Это дом № 18 на Ульяновской. Утечка сточных вод из подвала для населения явление привычное.

«Здесь каждые два-три месяца течет. Подаем заявки, приходят, прочищают, а через два-три месяца опять забивается», - пояснил местный житель.

Поток бывает слабый, посильнее, он зависит от каких-то внутренних процессов в доме. Трещины выбирает разные - выше, ниже. В любое время года население Арбекова шагает по зловонному ручью, да многие уже и внимания не обращают ни на содержимое, ни на запах. Привыкли, кроме отчаявшихся активистов.

«Из стены прямо шло!» - возмутилась горожанка.

Ни одна из многочисленных управляющих компаний не смогла решить сложный вопрос. Вся надежда на капитальный ремонт коммуникаций, намеченный на 2024-й. Но отдельные жители сомневаются, что он состоится.

«Денег нет, полдома не платит. Где они возьмут деньги-то?» - посетовала женщина.

Страшно за само здание: в подвале почти постоянно вода, фундамент в трещинах. И экспертизу инициировать некому - да и не станут некоторые арендодатели и злостные неплательщики об этом заботиться. Они же не переживают, когда квартиранты не вносят деньги даже за услуги ЖКХ.